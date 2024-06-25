佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

衛福部食藥署今天公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，該業者旗下包含知名產品「佛蒙特咖哩」，業者近半年報驗輸入3批產品，其中1批不合格；此外，沅信企業有限公司從韓國大邱輸入的辣椒粉，則有8280公斤農藥超標。

食藥署副署長林金富說，台灣好侍食品股份有限公司從馬來西亞輸入的「咖哩粉」，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，依據業者檢附成分比例表，換算農藥殘留量為薑黃0.11ppm，芫荽0.13ppm，馬芹0.14ppm，肉豆蔻0.33ppm，小茴香0.36ppm，黑胡椒、葫蘆巴、陳皮均為0.40ppm，薑0.5ppm，蒔蘿0.59ppm，大茴香子0.63ppm，小荳蔻0.67ppm，大蒜1.5ppm，芹菜籽2.00ppm，百里香2.50ppm，八角2.86ppm，月桂葉、辣椒、迷迭香、鼠尾草均為5.00ppm。

林金富指出，依據「農藥殘留容許量標準」，薑黃、芫荽、馬芹、肉豆蔻、小茴香、黑胡椒、葫蘆巴、蒔蘿、大茴香子、小荳蔻、芹菜籽、百里香、八角、月桂葉、迷迭香、鼠尾草容許量為0.01 ppm，薑、大蒜容許量為0.1 ppm，陳皮、辣椒為不得檢出。

這批產品的國外製造廠為GABAN SPICE MANUFACTURING (M) SDN. BHD.，總重1100公斤，林金富說，業者近半年共報驗輸入3批產品，其中1批不合格，由於年初爆發蘇丹紅食安事件，就有業者用辣椒粉當作咖哩粉原料，所以在邊境針對各國進口辛香料採監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素和農藥，咖哩粉自113年4月18日起至113年7月17日採監視查驗，馬來西亞同產地同號列產品，半年來則是報驗6批、檢驗3批，有1批不合格。

次外，韓國辣椒粉也有農藥違規問題，林金富說，沅信企業有限公司從韓國大邱輸入的辣椒粉，有3批被檢出殘留農藥2,4-D，含量介於0.07至0.08ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥2,4-D容許量為0.05ppm，本次違規產品總重量為8280公斤。

食藥署今天公布的不合格產品共17件，分別為韓國出口辣椒粉3批；中國大陸烤核桃（蜂蜜口味）、筷子、靈芝；印尼酥炸粉、蒜味生脆片、調味料（白胡椒粉）；泰國醃蒜頭水；印度香料奶茶-豆蒄口味、乾燥辣椒段；馬來西亞咖哩粉；塞席爾冷凍魚蛋；菲律賓塗抹起司；日本鮮蜜瓜和蓴菜。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。