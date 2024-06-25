快訊

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

孫安佐不放棄瓦斯火槍 經紀人曝「還在研發更高階武器」

佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm。圖／食藥署提供
台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，該業者旗下包含知名產品「佛蒙特咖哩」，業者近半年報驗輸入3批產品，其中1批不合格；此外，沅信企業有限公司從韓國大邱輸入的辣椒粉，則有8280公斤農藥超標。

食藥署副署長林金富說，台灣好侍食品股份有限公司從馬來西亞輸入的「咖哩粉」，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，依據業者檢附成分比例表，換算農藥殘留量為薑黃0.11ppm，芫荽0.13ppm，馬芹0.14ppm，肉豆蔻0.33ppm，小茴香0.36ppm，黑胡椒、葫蘆巴、陳皮均為0.40ppm，薑0.5ppm，蒔蘿0.59ppm，大茴香子0.63ppm，小荳蔻0.67ppm，大蒜1.5ppm，芹菜籽2.00ppm，百里香2.50ppm，八角2.86ppm，月桂葉、辣椒、迷迭香、鼠尾草均為5.00ppm。

林金富指出，依據「農藥殘留容許量標準」，薑黃、芫荽、馬芹、肉豆蔻、小茴香、黑胡椒、葫蘆巴、蒔蘿、大茴香子、小荳蔻、芹菜籽、百里香、八角、月桂葉、迷迭香、鼠尾草容許量為0.01 ppm，薑、大蒜容許量為0.1 ppm，陳皮、辣椒為不得檢出。

這批產品的國外製造廠為GABAN SPICE MANUFACTURING (M) SDN. BHD.，總重1100公斤，林金富說，業者近半年共報驗輸入3批產品，其中1批不合格，由於年初爆發蘇丹紅食安事件，就有業者用辣椒粉當作咖哩粉原料，所以在邊境針對各國進口辛香料採監視查驗，逐批檢驗蘇丹色素和農藥，咖哩粉自113年4月18日起至113年7月17日採監視查驗，馬來西亞同產地同號列產品，半年來則是報驗6批、檢驗3批，有1批不合格。

次外，韓國辣椒粉也有農藥違規問題，林金富說，沅信企業有限公司從韓國大邱輸入的辣椒粉，有3批被檢出殘留農藥2,4-D，含量介於0.07至0.08ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥2,4-D容許量為0.05ppm，本次違規產品總重量為8280公斤。

食藥署今天公布的不合格產品共17件，分別為韓國出口辣椒粉3批；中國大陸烤核桃（蜂蜜口味）、筷子、靈芝；印尼酥炸粉、蒜味生脆片、調味料（白胡椒粉）；泰國醃蒜頭水；印度香料奶茶-豆蒄口味、乾燥辣椒段；馬來西亞咖哩粉；塞席爾冷凍魚蛋；菲律賓塗抹起司；日本鮮蜜瓜和蓴菜。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

咖哩粉 辣椒粉 馬來西亞

延伸閱讀

進口乳品到底能不能叫「鮮乳」？ 衛福部回應了

美國進口牛排醬等檢出致癌環氧乙烷 遭邊境攔截

神醬出包！美國進口A1牛排醬 被驗出不得檢出致癌物

端午粽子吃不完 放冷凍庫不會壞？專家：外觀有「1現象」別再吃

相關新聞

全台一早熱斃「五大因素曝光」 專家示警：恐越來越惡化

夏天到來，全台近日氣溫居高不下，氣象專家林得恩分析，天氣會像這樣「一早就熱斃」可能有五種原因，包括太平洋高壓西伸或籠罩、都市熱島效應加成等。林得恩強調，面對現今全球暖化日益加劇下，這種現象將會更加惡化，必須思考有效具體的因應對策。

博愛座爭議 文湖線一舉動網讚解鎖彩蛋 蔣萬安也回應了

近期屢發生大眾運輸上，長者指責年輕人坐博愛座的言語，甚至肢體衝突事件，再度引發博愛座存廢討論。一名網友在社群平台「Thr...

未來10天雨區曝 賈新興指有利颱風生成環境8月建立

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

新自強號事故 媒體人讚司機員為救525旅客1舉動致骨折

台鐵229號次新自強號21日撞土石流發生出軌意外，造成9人受傷，包括8名旅客輕傷，司機員陳俊良手部出血性骨折的傷勢最嚴重...

佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

衛福部食藥署今天公布，台灣好侍食品股份有限公司輸入的咖哩粉，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，該業者旗下包含知名產品「佛...

國內離島航線安全風險 「鳥擊」最頭痛 起降前都要驅鳥

交通部民航局今天舉辦2024飛航安全管理國際峰會，在離島國內航線的安全議題討論上，華信與立榮的高階經理人皆提及鳥擊對於國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。