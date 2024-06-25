國內離島航線安全風險 「鳥擊」最頭痛 起降前都要驅鳥

交通部民航局今天舉辦2024飛航安全管理國際峰會，在離島國內航線的安全議題討論上，華信與立榮的高階經理人皆提及鳥擊對於國內航線營運的安全風險，目前做法為航機起降前15分鐘開始驅鳥，但盼民航局可以做更廣泛的鳥象調查，制定長期的鳥擊防治做法。

華信航空與立榮航空肩負國內離島航線疏運的主要運力，目前兩家航空公司都以ATR72螺旋槳飛機為主要機隊，面對離島機場的問題，兩家航空司總經理不約而同提及馬祖南北竿機場的風險。華信航空總經理張程皓表示，去年3月華信開航南竿，由於南竿機場起降經常得面臨大霧，以及場域的問題，目前華信都是用雙正機師派遣，乾與濕滑跑道的起降規範也有特別標準，確保飛航安全。

立榮航空董事長兼總經理林志忠則說，除了南竿外，立榮還有飛北竿機場，這兩個機場都是短跑道、窄跑道，地形一邊山一邊海，飛行員對於側風、亂流、風切等臨時應變就很重要，立榮航空在引進ATR時，就引進同款模擬機，必要時就把飛行員抓來訓練，例如重落地，G值若超過設定標準，就必須重訓飛行員，確保飛安。

此外，鳥擊也是兩家國內航線航空公司面臨的問題。張程皓說，今年上半年就遇到8次鳥擊，遇到時就要清洗發動機，作業時間影響航班運作的穩定，在國內航線必須密集作業的情況下完成這些緊急狀況，因此組員的疲勞管理非常重要，也提醒組員在面對離島機場多變的氣候時，該轉降就轉降、該重飛就重飛，運作上一定要堅持安全。

林志忠則說，自2015以來，立榮航機遭受鳥擊影響，導致葉片損傷或地停檢修就有16次，目前機場起降前15分鐘開始趨鳥，感謝機場相關單位確保航機運作安全，但仍盼民航局可以做更廣泛的鳥象調查，制定長期的鳥擊防治做法。