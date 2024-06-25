博愛座爭議 文湖線一舉動網讚解鎖彩蛋 蔣萬安也回應了

近期屢發生大眾運輸上，長者指責年輕人坐博愛座的言語，甚至肢體衝突事件，再度引發博愛座存廢討論。一名網友在社群平台「Threads」表示，她昨天搭台北捷運文湖線，聽到捷運廣播宣導博愛座，其他網友表示也有聽到，並稱這是解鎖彩蛋，樂見北捷終於有動作。台北市長蔣萬安今也被問及，是否會擴及其他捷運路線？蔣萬安允諾會。

蔣萬安今天上午出席健走趣啟動記者會，蔣說，他其實看到博愛座引起大家很多的討論，也有各種不同的意見，捷運公司即刻在捷運站透過廣播的方式，讓民眾以及乘客瞭解到博愛座的設置年齡不會是唯一的標準，而是要發揮同理心、愛跟關懷。

蔣萬安說，他在市政會議上特別提出來，告訴各位這樣的一個理念，也希望透過各種方式宣傳，讓乘客、讓市民朋友可以瞭解到博愛座是讓給真正有需求的，可能「你沒有看到，但是他有需要」。

一名網友在「Threads」表示，她昨天搭文湖線，聽到捷運廣播：「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。其他網友表示，「聽到當下不小心笑出來」、「聽到當下真的覺得：終於」、「我也是不小心笑出來」、「不知道什麼時候開始改的，算不算解鎖彩蛋」。