全台高溫熱成燒蕃薯 6月460人熱傷害就診

極端高溫頻傳，全台熱成燒蕃薯，據衛福部統計，今年6月至24日熱傷害就診達460人。急診醫師提醒，老人家是常見因熱傷害不適掛急診族群，若前一晚沒睡好，建議減少戶外活動。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現機率。台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。

振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學今天上午接受媒體聯訪時表示，雖然近日頻傳高溫警訊，但目前急診還沒有出現很嚴重中暑個案，多是因熱衰竭就醫，以頭暈、脫水居多，尤其老人家更是高風險族群，提醒長輩天熱不要在戶外待太久。

田知學說，若長者前一晚睡眠不足，建議隔天戶外活動取消，或盡量待在陰涼處，避免在身體較虛弱狀態下，更容易熱衰竭，提醒當出現頭暈、盜汗，就應該移步到陰涼處休息，避免嚴重至中暑，一旦中暑昏倒，剛好四周無人發現，就可能致命。

田知學提醒，長者熱衰竭的危險性比其他群族更高，因為熱衰竭會造成脫水，多數老人家的血管不好，長輩脫水時，血管內的容量數變少，血管可能就會變扁、增加堵塞風險。現在不少長輩有運動習慣，天氣太熱千萬不要逞強，避免身陷熱衰竭衍生的心血管風險。

對於長輩而言，熱傷害風險也藏在屋內，田知學表示，很多老人家捨不得在屋內開電扇或冷氣，造成悶熱的家裡不夠通風，依然有熱衰竭風險，尤其有臥床不會說話的家人，天熱蓋棉被、再加上沒有開冷氣，同樣可能讓熱傷害風險找上門。