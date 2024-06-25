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新冠第6波疫情夏季來襲 何美鄉：關注重點在小小孩感染

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情迎來Omicron以來第六波高峰，專家該關注剛出生的小小孩感染狀況如何，是否有效能預防。本報資料照片
新冠疫情迎來Omicron以來第六波高峰，專家該關注剛出生的小小孩感染狀況如何，是否有效能預防。本報資料照片

新冠疫情迎來Omicron以來第六波高峰，不同於以往呼吸道疾病在秋冬盛行，這波疫情在夏天襲來，每周病例數連連攀升。公衛專家何美鄉表示，感染新冠者大多都是原本有共病者，現在應該關注剛出生的小小孩感染狀況如何，是否有效能預防。

根據疾管署公布，6月11日至17日新增623例新冠本土確定病例，較前一周成長近9成，累積併發症中65歲以上長者占79%。另，近4周變異株監測統計，本土及境外仍JN.1為主，但是占比下降，KP.2、KP.3的占比提升，在國內占比分別為13%及9%。

何美鄉指出，這一波感染雖然有受到新變異株影響，但是大多仍是「不健康的人」。這些新冠確診者本身就有其他共病，帶來威脅的並不是新冠肺炎本身，因為其他共病導致免疫問題，發炎反應劇烈，過胖、不運動等都是增加不健康的因子。

至於天氣炎熱民眾口罩戴不住是否會影響新冠疫情？何美鄉態度持保留，她說，其實很多人還是一直戴著口罩，也許感染新冠病毒的人沒有戴口罩，讓一些不健康、沒有免疫力的民眾，或是跟疫苗接種間隔已久、很久沒有被感染者確診。

何美鄉指出，現在應該關注的是「新生兒」確診的議題。剛出生的嬰兒或許會有母親感染過的抗體，可能不會感染或是感染新冠後症狀輕微，但是再過多久抗體可能就會消失，卻又不符合新冠疫苗接種年齡，因此大約4至6個月的嬰兒形同人生第一次自己面對新冠病毒，必須要留意感染狀況以及如何預防重症。

上周疾管署公布一名南部3個月男嬰，尚不符合疫苗接種年齡，沒有潛在疾病，6月中旬出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水等症狀，隔天又出現呼吸困難、呼吸喘，就醫發現為新冠陽性，並且X光顯示有肺炎，因為有呼吸窘迫收治加護病房治療，治療後狀況改善，住院第5天康復出院。

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