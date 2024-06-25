指示用藥全面脫鉤健保？ 邱泰源：逐年往該方向努力

指示藥品依健保法不得給付，但逐步退出健保的時程卻相當拖沓。衛福部健保署最新公告，8月1日起，將有14項指示藥品退出健保，但醫師公會全聯會表示，指示用藥退出健保茲事體大，需審慎評估。對此，衛福部長邱泰源今表示，指示用藥退場逐年在進行，健保法對於指示用藥有一定規定，會站在民眾醫療品質優先逐步檢討，共同朝向維護藥品品質方向努力。

依照健保法規範是「不給付非處方用藥」，不過健保上路時，考量國人就醫習慣，仍給付1200多項指示藥品，但採取「不增加給付品項」、「慢慢退場」等方式，目前仍有800多項指示藥品持續給付。

衛福部健保署最新公告，8月1日起，將有14項指示藥品退出健保，退出藥品多屬維他命、消化酵素或保健食品等種類。健保署表示，此14項指示藥品退出健保，將不影響民眾用藥。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，14項藥品於8月1日生效，正式退出健保給付，預計可為健保省下約27萬8千多元。