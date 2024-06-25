3歲童常發脾氣被誤會情緒障礙 醫：發展篩檢才揪出問題

台灣面臨少子化的衝擊，每個孩子都是寶，生得少更要照顧得好。衛福部國健署今年7月1日起上路兒童發展篩檢新服務，提供7歲以下孩童6次的篩檢服務，已提早發現孩童發展狀況，及早治療。衛福部長邱泰源表示，3歲前是兒童的黃金療癒期，透過幼兒專責醫師針對兒童「粗大動作」、「精細動作」、「語言認知」、「社會發展」4面向篩檢，即時監測兒童的發展問題。

3歲的黃小妹因為情緒問題被家長帶到醫院就醫。馬偕醫院早期療育評估中心主任陳慧如表示，家長說黃小妹都不理人，還常常哭鬧、發脾氣而讓家長束手無策，懷疑是情緒發障礙，因此被帶來門診就醫。

不過，經過新的兒童篩檢發展量表評估後，黃小妹並非情緒發展問題。陳慧如指出，黃小妹語言認知、社會發展都沒有問題，但粗大動作、精細動作有問題，經過神經學檢查後發現，是先天性的神經發展障礙，導致肌肉張力較低。

因此，陳慧如向家長確認，黃小妹是否在學校因為動作慢常被老師提醒，以及是否常常在做動作時會鬧脾氣、哭泣等情緒問題，家長表示確實有相關情形。本來以為是情緒問題，但經過篩檢評估量表評估後，發現其實是動作發展問題，篩檢量表就是為了給臨床有好的工具，了解孩子們的狀況。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，台灣面臨少子化、高齡化，對小兒科醫師來說，生得少所以每個都要好，幼兒專責醫師制度希望每個小孩出生後，都有專責醫師照顧，做早期篩檢，了解所有的問題，若及早發現問題也能夠即時給予治療。

優化兒童醫療照護計畫協調管理中心計畫主持人邱弘毅表示，兒童專責醫師制度已佈建在全台22縣市，從懷孕第一天到7歲，透過周產期醫療照護到早療篩檢層層把關，讓每個小朋友都不被漏接，讓每個小朋友健康平安長大。

國健署婦幼健康組長林宇旋表示，自113年7月1日起，全面針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，分別為6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲兒童，每階段各接受1次政府補助的篩檢服務，亦可配合兒童預防保健服務執行。