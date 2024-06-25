今年梅雨季1950年以來第5少雨 氣象署曝關鍵原因

中央氣象署今天公布今年梅雨季降雨情形，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，今年因梅雨鋒面影響時間不長，總累積雨量相較於同期偏少，統計自6月23日，「今年梅雨季至今雨量為1950年以來同期第5少雨」。

中央氣象署今天召開梅雨預報及颱風展望記者會，中央氣象署長程家平表示，去年進行梅雨預報、颱風展望，實際驗證下，去年梅雨期降雨達到9成，颱風展望為4至5個颱風。經過前年連續3年旱象，去年社會大眾都期待颱風到來，大家對颱風既期待又怕受傷害。

去年7月底至10月初，總計4個颱風來台，帶來豐富水量，但也造成相當的災害，如小犬颱風對蘭嶼造成嚴重災損，卡努颱風也重創南投仁愛鄉，總計4個颱風造成52億農損；程家平說，今年是反聖嬰發展年，對颱風影響也很大。

針對梅雨季部分，陳怡良說，今年5至6月梅雨季雨量偏少。梅雨季就是冷暖相間，受到鋒面及東北季風影響，溫度偏涼，其餘時間，尤其6月中旬以後，因為太平洋高壓增強，溫度偏暖；今年梅雨季有8波梅雨鋒面影響，降雨較為顯著，但梅雨鋒面影響時間不長，因此總累積雨量相較於同時間氣候值偏少。

陳怡良進一步分析，今年截至6月23日止，平均氣溫27度，約略接近氣候值26.7度，以各月來看，5月平均氣溫百分位屬於正常情況；6月大部分地區正常，局部地區東南部、南部偏暖。

雨量部分，同樣統計自6月23日止，今年梅雨季至今雨量為1950年以來同期第5少雨，平均降雨量僅251.6毫米，僅6成降雨；逐月來看，不論5月或6月，只有中南部局部地區為正常，其他地區雨量都都偏少，整體來講，今年梅雨季雨量偏少。

5、6月大氣環流部分，陳怡良表示，今年5月下旬熱副帶高壓逐漸東退，梅雨鋒面隨西南風帶來水氣，5月下旬，台灣降雨較為明顯；6月上旬持續這樣的情況，夏季季風建立後，隨著梅雨鋒面一波波經過，就有顯著降雨情況，但仍因為鋒面影響時間較短，因此總體累積雨量較少。