北市抽驗蔬果農藥殘留 美福食集2違規、欣葉台菜和潮味決都上榜
台北市衛生局年度定期抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，5月前往市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗52件產品中，12件產品不符規定，當中2件來自「美福食集」，其韭菜花、九層塔分別被檢出殺蟎劑、殺菌劑。另外，欣葉台菜、潮味決、天外天麻辣火鍋等知名店家的蔬果，都有殘留農藥或超標情形。
衛生局5月1、2、3、7、9日抽驗52件蔬果產品結果出爐，不符規定者有九層塔、韭菜花各3件，白蘿蔔2件，百香果、木瓜、紅鳳菜、紅櫻桃各1件，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除了紅櫻桃，其餘均為高風險產品。
衛生局說明，高風險農產品是衛福部食藥署透過歷年後市場監測成果及農業部於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品品項，並納入隔年度例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈。
其中，「美福食集」2項不符規定，包含台灣特選韭菜花被檢出殺蟎劑芬佈賜0.03ppm、標準不得檢出，以及台灣特選九層塔被檢出殺菌劑百克敏0.03ppm、標準:0.01ppm以下。
「欣葉台菜信義新天地A9館」的九層塔，被檢出殺菌劑曼普胺0.06ppm、殺菌劑歐西比0.01ppm，標準均不得檢出；「第一果菜批發市場地號433」則是殺草劑草殺淨0.01ppm、標準不得檢出，以及殺菌劑達滅芬2.6ppm、超過標準2.5ppm以下。
「潮味決‧湯滷專門店士林中正店」的白蘿蔔，被檢出殺蟲劑賽速安0.48ppm、超過標準0.25ppm以下，以及殺蟲劑三氯松0.04ppm、超過標準0.01ppm以下。「微風超市南山店」的白蘿蔔，被檢出殺蟲劑達特南0.15ppm、超過標準0.05ppm以下。
「協豐水果行」的加州紅櫻桃被檢出殺菌劑滅芬座0.12ppm，「菓之鄉水果專賣店」的木瓜被檢出殺蟎劑必芬蟎0.07ppm，「天外天麻辣火鍋」的百香果被檢出殺蟲劑賽滅淨0.02ppm，三者標準均不得檢出。
「嘉年華小吃店」的紅鳳菜被檢出殺菌劑芬諾尼0.01ppm、標準不得檢出；「環南綜合市場蔬菜攤250號攤」的韭菜花被檢出殺菌劑賽普洛0.04ppm、超過標準0.01ppm以下；「龍江路179巷15之5號蔬菜攤」的韭菜花被檢出殺蟲劑百利普芬0.19ppm、超過標準0.01ppm以下。
衛生局表示，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」，依同法可處分責任業者6萬元至2億元罰鍰；若無法交代來源，依同法可處分販售業者3萬元至300萬元罰鍰。另已命抽驗地點下架不得販售不符規定產品，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。
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