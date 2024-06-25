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反聖嬰年夏季恐更熱 氣象署估2至4個颱風近台、正常偏少

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年下半年有2至4個颱風接近台灣。記者胡瑞玲／攝影
中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年下半年有2至4個颱風接近台灣。記者胡瑞玲／攝影

中央氣象署今天公布「今年颱風展望」，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，去年是聖嬰年，今年有可能為反聖嬰發展年，生成颱風數量較少、但生成位置較接近台灣，根據最新氣候模式預報，今年下半年預計有2至4個颱風鄰近台灣。

針對今年颱風狀況，陳怡良說，目前熱帶太平洋東部海溫持續下降，反聖嬰現象有發展的趨勢，根據歷史統計資料顯示，反聖嬰發展年，台灣夏季可能更加炎熱。

陳怡良說，去年是聖嬰發展年，今年是反聖嬰發展年，聖嬰年轉為反聖嬰年的特徵就是，發現東亞環流與氣候值相比，容易有反氣旋環流，通常反映有高壓，以台灣特徵來講，溫度沒有顯著變化，但降雨部分，南部有偏濕的情況。

陳怡良說，今年至目前為止，西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少，依照過去統計資料，西北太平洋6至12月，約有21至25個颱風生成，鄰近台灣颱風個數平均約為3至5個。

陳怡良進一步分析，統計今年7月至10月颱風生成位置比較，聖嬰年颱風生成位置有機會遠離台灣，反聖嬰年生成位置較靠近台灣，另外，反聖嬰年颱風生成總數也略少於正常年。

以統計模式預測，一般來說，接近台灣的颱風以3至5個機率最高，但最新氣候模式預報，今年6至11月最新預測有2至4個颱風鄰近台灣300公里內，預報數量正常偏少；夏季西北太平洋颱風主要有2種行徑路徑，太平洋高壓顯著時，會往西直行，另一個路徑則會偏北轉向。

反聖嬰 颱風

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