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全台高溫雲林亮紅燈 氣象署：未來1周就是熱 午後雷陣雨今最明顯

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周依舊是晴朗炎熱的天氣型態，中午以後容易有午後雷陣雨。本報資料照片
未來1周依舊是晴朗炎熱的天氣型態，中午以後容易有午後雷陣雨。本報資料照片

未來1周依舊是晴朗炎熱的天氣型態，中午以後容易有午後雷陣雨。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，午後雷陣雨會隨著太平洋高壓的強弱，或是水氣多寡，下雨區域多少和長短會不一樣。

她說，台灣北方有梅雨鋒面，南方海面有熱帶雲簇消長，台灣昨天和今天都在太平洋高壓的西南緣，午後雷陣雨會比較明顯；預估明天、周四午後，太平洋高壓會增強、向台灣伸展，午後雷陣雨的區域變少、降雨時間變短，雨勢大的地方也會比較少。不過，周五到下周一太平洋高壓稍微減弱，屆時午後雷陣雨會變得明顯一點。

降雨趨勢，伍婉華表示，今天中午前後開始下雨，包括台南以北地區、東北部地區、東半部地區、南邊和東南邊的山區。下午到晚上中部以北地區、其他各地山區出現局部性大雨，午後雷陣雨情形和昨天一樣，有些時間、地方夜晚到清晨降雨才會減弱。

明天、周四太平洋高壓增強，伍婉華表示，中部以北、東北部、東半部會有午後陣雨，但時間比較短、雨勢比較小。周五開始太平洋高壓勢力減弱，台灣附近轉西南風、水氣多一點，所以周五到下周一中南部夜晚、清晨斷斷續續有降雨機率，其他地區可見陽光。中午之後午後雷陣雨的區域和周四一樣，包括中部以北、東北部、東半部和各地山區。

伍婉華表示，雖然未來幾天午後雷陣雨狀況不像今天這麼明顯，不過靠近山區的雨勢比較大一些。外島天氣大致不錯。

溫度方面，伍婉華表示，這幾天就是熱、熱、熱。明天、周四太平洋高壓增強，各地熱的情況更為顯著。今天西半部高溫36度或是更高，東半部、金門、澎湖32至34度左右，馬祖也有30至31度。周五高溫降幅只有1度左右。尤其大台北盆地、西半部近山區內陸、花東縱谷容易出現局部地區36、37度高溫。今天南部、近山區內陸出現高溫範圍會比較大。

各地天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊，今天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

至於雲林縣為何有連續出現38度極端高溫的機率？伍婉華表示，現在每個地方為何出現高溫，和局部地區很多建設等狀況有關，目前全球暖化狀況之下，以台灣來說，如果是海風不容易到達的地方，加上當下可能天氣狀況很晴朗，就容易高溫。而且台灣夜裡、清晨低溫已經比以往來得高，所以在基礎點溫度已經高，再加上白天陽光照射、又沒有海風進入，若加上有都市效應，可能會出現局部高溫。

未來1周依舊是晴朗炎熱的天氣型態，中午以後容易有午後雷陣雨。記者曾原信／攝影
未來1周依舊是晴朗炎熱的天氣型態，中午以後容易有午後雷陣雨。記者曾原信／攝影
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自中央氣象署網站
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。圖／取自中央氣象署網站
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
定量降水預報。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來1周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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