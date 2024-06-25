暑假國旅旺季 國道估週末湧大量車潮

暑假為國旅旺季，高公局指出，預估今年暑假全國道每週五至週日將有大量旅遊車潮，交通量約為106到108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，國5亦預期有大量車潮。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，7月1日至8月29日將實施暑假期間國道交通疏導措施，包含每週日下午3時至晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制；每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段（以現場標誌為準）。

替代道路方面，高公局指出，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

高公局指出，每週六及週日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通的工程除外）；將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

高公局預估，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向瓶頸路段，包含國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城。

週日下午北向瓶頸路段，包含國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林，以及週一下午北向國5宜蘭-坪林路段易有長時間壅塞情形。