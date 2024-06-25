暑假周末國道恐湧車潮 高乘載、匝道管制出爐

今年暑假將於7月1日開始，高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，交通量約為106至108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，國5也預期有大量車潮，高公局規畫於7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩等。

高公局預估，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城、週日下午北向瓶頸路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，及周一下午北向國5宜蘭-坪林路段。

高公局表示，高乘載管制維持每周日下午3點至晚間8點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施；每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。