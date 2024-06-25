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暑假周末國道恐湧車潮 高乘載、匝道管制出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，國5也預期有車潮，7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩等。本報資料照片
高速公路局預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，國5也預期有車潮，7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩等。本報資料照片

今年暑假將於7月1日開始，高速公路局參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有大量旅遊車潮，交通量約為106至108百萬車公里，約為去年年平均平日交通量1.2倍，國5也預期有大量車潮，高公局規畫於7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩等。

高公局預估，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城、週日下午北向瓶頸路段包括國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，及周一下午北向國5宜蘭-坪林路段。

高公局表示，高乘載管制維持每周日下午3點至晚間8點實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施；每周五至周一現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

在替代道路部分，國5頭城往坪林地區建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區建議改走台61；國6台中往返南投地區建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統建議改走台74接國4。另外，每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業。

暑假國道疏導措施一覽表。圖／高公局提供
暑假國道疏導措施一覽表。圖／高公局提供

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