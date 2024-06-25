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登山運動夯...高海拔恐增疾病死亡風險 醫師：挑戰前先就醫評估

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院家庭醫學部醫師蔡瑋情建議，民眾登山、出國旅遊前可至家庭醫學部門診接受旅遊醫學諮詢。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院家庭醫學部醫師蔡瑋情建議，民眾登山、出國旅遊前可至家庭醫學部門診接受旅遊醫學諮詢。圖／新竹台大分院提供

新竹已退休的62歲洪先生，預計跟朋友去非洲旅遊，挑戰高山吉力馬札羅山，為瞭解旅遊前是否有需事先準備的藥品，至新竹台大分院新竹醫院家庭醫學部就診諮詢。經過醫師評估，建議使用預防性高山症藥，醫師也查詢當地疫情，提供疫苗及其他預防性用藥建議。醫師提醒，高海拔疾病嚴重者甚至可能有死亡風險，建議登山前先至家醫科評估。

新竹台大分院家庭醫學部醫師蔡瑋情指出，近年登山運動盛行，出國時到高海拔地區旅遊的機會也增加。高山症在海拔2100公尺以上的任何高度都可能會發生，特別容易發生在海拔2750公尺以上區域，建議民眾在旅行出發前，可先查詢自己要前往的目的地是否為高海拔的地區，事先做好準備。

蔡瑋情表示，任何人都可能出現高海拔疾病，包括平時非常健康的成年人，單就高海拔疾病來說，心衰竭、慢性阻塞性肺疾、肺動脈高壓等病人，有較高危險性，需要特別注意。高海拔疾病發生與否、嚴重程度因人而異，最主要受到個人體質影響，和旅客平時的體力、運動習慣等都沒有太大的相關性。如果過去曾有高山症的病史則是重要的危險因子。

蔡瑋情說明，高山症臨床症狀可能會有頭痛、伴隨虛弱無力、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈頭昏、睡眠不佳等，少數發生急性高山病的病人，會惡化為高海拔腦水腫或高海拔肺水腫。高海拔腦水腫的症狀包括嚴重頭痛、嗜睡、意識不清、運動失調、步態不穩、甚至昏迷；高海拔肺水腫症狀則包括運動能力變差、休息狀態下仍不停喘氣、乾咳、胸悶等，嚴重者甚至可能有死亡風險。

醫師提醒，高山症預防藥物是醫師處方用藥，建議民眾登山前，可先至家醫科門診接受身體檢查評估，並與醫師充分討論是否需使用高山症預防藥物，並依醫師指示服用。

安排登山行程時需謹慎規畫爬升速度，避免快速上升高度，讓身體能慢慢適應高海拔環境；在高海拔地區也盡量減少劇烈、高耗氧活動，並注意自己或同行隊友是否出現高山症的早期症狀，如有症狀發生應盡快降低高度。

高山症

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