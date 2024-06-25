14縣市亮高溫燈號 雲林、屏東防38度以上氣溫

氣象署今天針對14縣市發布高溫資訊，雲林、屏東有攝氏38度高溫發生的機率。另外，氣象專家吳德榮表示，過去一週每天有局部大雷雨發生，能連續這麼多天且還持續中，為近年來少見。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至7月1日「滯留鋒」在華南至長江流域一帶徘徊，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗、高溫炎熱，最高氣溫常達36至38度左右，要防曬、防中暑，避免熱傷害。

吳德榮提到，觀測資料顯示，過去一週台灣在太平洋高壓西側，由於其「沉降作用」，尚不足以完全壓制午後對流，故每天皆有局部「大雷雨」（伴隨雷擊、強風及瞬間大雨）發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今天至7月1日台灣仍在太平洋高壓西側、午後近山區因大氣「潛在不穩定度」釋放，有對流發展，常擴展至其鄰近平地及山區，有局部陣雨或雷雨的機率，應注意局部「大雷雨」的威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流等現象。