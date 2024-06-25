10年3度肝癌復發接受醫療 7旬翁：活著就有希望

72歲張姓男子10年前發現肝惡性腫瘤切除，多年後復發以拴塞、放療及標靶藥物治療，日前3度復發改採燒灼、免疫療法控制病情，出院後順利維持生活品質。他說，活著就有希望。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，肝膽腸胃科主治醫師林賢平指出，根據統計，惡性腫瘤（癌症）高居國內10大死因首位，肝癌一直名列在前5名。隨著醫療科技進步，目前醫界對晚期癌症都不再完全悲觀，而是以對付慢性疾病的態度與之長期抗戰。

林賢平表示，張男10多年前因酗酒產生肝硬化，開始出現疲倦、無力感，厭食、暴瘦，最後因腹痛難耐，不得不就醫接受腹部超音波檢查，發現有1顆約8公分大的肝惡性腫瘤手術切除。

多年前門診追蹤時，他發現肝癌復發，並已侵犯到下腔靜脈靠近心臟位置，因已屬於肝癌晚期無法開刀治療，於是採用「經肝動脈血管栓塞化學療法」（TACE）方式治療肝內腫瘤，再加上「放射療法」（R/T）治療血管內的腫瘤，最後再用標靶藥物（Target Therapy）抑制癌細胞生長，經1年時間腫瘤獲得控制。

因肝癌並未徹底根除，今年初定期超音波追蹤時，醫療團隊又發現了1顆1公分大的新生肝內小腫瘤，確認是復發的肝癌後，決定使用經皮穿肝的「射頻燒灼術（RFA）」消除腫瘤。幾月後定期追蹤發現3顆復發的肝癌腫瘤，病人同意再度接受「經肝動脈血管栓塞化學療法」治療復發的腫瘤，並接受全身性「免疫藥物」的治療。

日前患者回診表示，身體健康狀況頗為穩定，生活起居沒有受影響，還能跟家人一起外遊，強調「信任醫療團隊，只要活著就有希望」。

林賢平強調，患者從第一次發現肝癌迄今10年，雖然無完全治癒肝癌，但拜新治療藥物與侵入性治療進步所賜，包括手術、栓塞、放射、消融、標靶藥物及免疫療法等新工具，依舊能延長患者生命並保有不錯的生活品質，面對難以治癒的晚期肝癌，都可諮詢醫師討論治療方式，千萬不要太早放棄。