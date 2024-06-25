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全台一早熱斃「五大因素曝光」 專家示警：恐越來越惡化

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天到來，全台近日氣溫居高不下。本報資料照片
夏天到來，全台近日氣溫居高不下。本報資料照片

夏天到來，全台近日氣溫居高不下，氣象專家林得恩分析，天氣會像這樣「一早就熱斃」可能有五種原因，包括太平洋高壓西伸或籠罩、都市熱島效應加成等。林得恩強調，面對現今全球暖化日益加劇下，這種現象將會更加惡化，必須思考有效具體的因應對策。

林得恩今（25日）上午在粉專發文表示，本周天氣仍在熱爐強勢的影響下，高溫炙熱，而且「熱的時間提早」，幾乎一早就到達攝氏30度或以上，熱的範圍也變大，全台二分之一到三分之二以上的縣市白天最高溫都在攝氏35度或以上。

林得恩表示，從氣象學的角度來看，一早就這麼熱的可能原因：

一、太平洋高壓軸線西伸或壟罩

由於高壓本身是下沉氣流，它不但不利於雲系發展，且有如鍋蓋一般，穩定將熱悶在所影響的區域範圍內。當清晨的太陽輻射到達地面，甚至還會有下沉增溫的效益。

二、夜間輻射冷卻不足

夜間大氣層和地面散發的熱量不足，導致地表溫度在夜間降溫相當有限。當清晨太陽輻射一出現，在熱量堆存的作用下，更快使得地面氣溫增高。

三、都市熱島效應加成

在城市地區，建築物、道路等人工結構吸收並儲存大量白天的熱量，夜間釋放出來，使得城市溫度較高。這就是所謂的都市熱島效應，尤其在夜晚和清晨的增溫效果顯著。

四、季風和風向的影響

季風和風向也會影響溫度變化。如果清晨吹來的風是來自於較溫暖的海洋或其它高溫地區（諸如：南風或西南風），則易導致早晨氣溫偏高。

五、氣流太過穩定

當受太平洋高壓西伸或壟罩時，環境大氣層相對穩定，空氣的對流活動減弱，近地面混合層沒有顯著作用，熱量就難以從地表散發出去，這也會使得清晨的溫度較高。

林得恩強調，一早氣溫就很熱的現象，是多重因素共同作用的結果，而面對現今全球暖化日益加劇下，狀況將會更加惡化，大家必須謹慎認真來面對，並思考有效具體的因應對策。

暖化 氣溫 高溫

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