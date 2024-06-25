戶外工作熱危害風險增高 中市勞工局：加強稽查營造、物流業
氣象資料顯示，接下來的兩周持續炎熱高溫，戶外工作增加了熱危害風險。台中市政府勞工局長林淑媛今表示，防範措施包括降低工作場所的溫度，設置遮陽設施，或使用降溫設備，提供陰涼的休息場所，讓勞工能夠適時休息，並供應足夠的飲用水或含鹽飲料，防止脫水。另也應調整作業時間，避免於正午高溫時段工作，以及增加巡視頻率，隨時關注勞工的狀況。
她說， 6月1日起已啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，針對營造業、物流業等戶外高溫作業單位提高檢查強度，除將限期改善時間縮短為7天內，並在2周內進行複查，若未改善，將依職業安全衛生法規定處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。
此外，也要實施健康管理，根據每位勞工的體質適當分配工作，培養勞工對高溫環境的適應能力，隨時留意勞工在工作前及工作中的健康狀況。如有不適，應立即處理。最後，也應建立緊急醫療、通報和應變處理機制，確保在突發情況下能迅速應對。
林淑媛說，保護勞工健康是企業應盡的責任，盼各事業單位能嚴格遵守相關規定，積極採取熱危害防範措施，共同維護工作者的健康與安全。
勞工局說，為協助雇主及工作者防範戶外作業熱危害，勞動部職業安全衛生署6月1日修正發布高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引及建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」(https://hiosha.osha.gov.tw/) ，協助雇主評估所在地熱危害風險等級及相關預防資訊，有效提升熱危害管理功效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言