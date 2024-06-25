2024飛安管理國際峰會 各航空公司高層暢談飛安妙方

交通部民航局今天舉辦2024飛航安全管理國際峰會，邀請各大國籍航空高階經理人暢談韌性經營與安全管理策略。由於國籍航空各家體質、文化不同，高階管理人也提出不同面向的管理手段與反思，其中華航在面對機隊短缺狀況尚，特別重視維修派遣；長榮航則將安全觀念植入員工的認知等，確保每趟飛行都能順利起飛、安全降落。

華航總經理高星潢表示，航空公司是競合關係，又競爭又合作，雖然平常在票價上競爭廝殺，但是飛安部分，就要來聽聽研討會，互相交流分享，才會知道自己公司的問題可能在哪。

高星潢表示，2020年民航局辦理飛安高峰會時，正逢疫情第一年，當時董事長謝世謙就說要想辦法讓公司活下去，現在2024年，華航已經活下來了，但要思考的是怎樣健康的活下去。

高星潢說，面對華航如何健康活下去，第一就是財務要健康，讓公司永續存活；第二就是運作健康，簡單講就是要有韌性，因為航務操作都不會知道下一秒鐘會碰到什麼問題，但透過韌性、健全的訓練、考驗，碰到突發狀況就不會發生大事，小事也可以因為訓練弭平。

他透露，目前航空業面對的問題是需求上來，但運量沒有辦法上來，當運能沒有辦法提升時，飛機得做很高的派遣，因此飛機維修要做很仔細的檢查，這是華航目前會特別注意的部分。

長榮航空首席副總何慶生多年從事飛安工作，他說，飛安不是靠嘴巴來講，需要支援高階主管，在長榮航空工作很幸運，需要資源、預算、人力來支持飛安的穩定，長榮集團過去就有很重視安全的總裁在支持，目前長榮航空一直在進行的是整個公司內部對於安全文化的形塑，當高階主管、領導人重視安全議題，同仁就會重視。

何慶生說，這些從過去從技術上的要求慢慢轉換到認知上，讓安全的認知植入內心，一切在安全上以行動為導向、績效為目標，永續為主軸，並希望同仁以道德心為基礎。「講白一點，就是洗腦教育」，讓所有長榮航空不論空地勤，在工作上有安全的思維，訓練同仁要有旅客安全在我心，進而成為一位稱職的安全守護者。

星宇航空執行長翟建華表示，身為一間新的航空公司，且成立後就遇上疫情，現在只能說活著真好。這幾年雖然碰到疫情，但還是很積極做飛安的工作，去年年底正式成為IATA的會員，也參與國際間重要的飛安、保安平台會議。星宇的員工雖然都很年輕，但都很鼓勵他們去參加國際間的小組會議，把碰到的問題都帶回來，同業間發生的錯誤不要發生在星宇身上。

華信航空總經理張程皓表示，華信的安全管理上是雙重保障，因為董事長就是華航總經理，採用同樣SMS管理系統、同樣的管理架構，也每周開會檢討每件飛安通報狀況的內容，思考如何改善。這些檢討不是以懲處為目的，反而是確實希望找到發生原因，領導人必須展現關切、公正文化，符合IATA的安全管理手冊的要求。

張程皓說，領導人在重大安全議題上展現一致態度時，同仁也才會重視，另如性平、個資等議題，主管展現重視時，同仁也會重視。營業落後的可以補上、服務的瑕疵可以改善，但安全唯一不能馬虎，華信航空目前也導入外部查核方式，深度、廣度都更好，不認為他們是來找麻煩，而是協助我們找出管理上的盲點。

台灣虎航總經理張明瑋說，雖然台灣虎航是低成本航空，但對安全推動工作一點也不馬虎，每周都開飛安、地安的檢討報告會議，而台虎公司組織小、運作單純，加上董事長陳漢明自己就有飛航執照PPL，他的工作方式就是習慣到機場閒晃，因此對這種狀況掌握度都很高，看到什麼狀況就可以直接提出來檢討，可以說雖然台虎是小公司，但對安全、組織文化、全員投入、員工訓練，不會輸其他航空公司。