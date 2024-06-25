外出多久可「不關變頻冷氣」？內行人給答案 台電曝省電5撇步

相信不少人都知道使用變頻冷氣不建議在短時間內開開關關，因為這麼做反而會更加耗電。一名女網友表示，自己周末喜歡爬山，然而夏季戶外高溫天氣讓她熱到變宅女，因此周末選擇24小時都待在家開著冷氣，除非要外出超過1小時才會關掉，好奇詢問大家「外出多久會關變頻冷氣？」

原PO在PTT發文表示，端午節一過，台北變得氣候悶熱，常常下起暴雨，因此下班後回家第一件事就是開冷氣，所幸房東裝的是日立變頻冷氣，「不然一度電費收6元會直接吹到破產」。

原PO透露自己原本很愛在周末爬山，現在熱到變宅女，由於放假都不出門，因此除非有計劃出門超過1小時，不然冷氣可說是全天候開著，因為用變頻冷氣開開關關反而更耗電。

不過問題來了，原PO不曉得到底要出門多久才適合關冷氣，因為上網找資料發現，短暫出門1~2小時可以不用關，「除非跟朋友聚餐或出門辦事，不然這天氣在周末很少離開家裡這麼久啊，難道真的都不關？」

對此，網友們紛紛回應，「8小時以上，平時上班的時候」、「超過半天才關」、「2小時，但還要看房間的保溫效果」、「出門2小時不用關」、「我平常開26度，出門兩小時內會調成27度不關，超過時間就直接關」。

有內行人指出，「變頻冷氣維持26度2小時的電力，和5分鐘把室溫從32度降到26度電力消耗差不多吧，當然還要考慮房間大小、開冷氣前室溫之類的誤差不能一概而論」、「變頻冷氣定期清濾網比較重要，人不在空間會調高點溫度，不開窗減少熱空氣留存在家中的量，如果是空蕩蕩的空間長時間不在，會選擇關閉冷氣，長時間是指8小時以上」。

「台電電力粉絲團」提到，每當房間溫度上升，冷氣的壓縮機就會為了降溫運轉而耗電。台電也提出5個省電方法，分別是：