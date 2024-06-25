面額250元「花蓮振興農粉幣」7月上路 農業部估70萬張

0403強震衝擊花蓮觀光，為振興花蓮農村與農產業，農業部自今年7月1日起至10月31日推出「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」，單張面額250元，預計發送70萬張，取得方式包含親赴花蓮民眾，但限一次抵用完畢，且不得找零。

農業部表示，「花蓮振興農粉幣」將於7月1日正式上路，發送領取至10月31日，最晚則使用至11月30日，預計發放70萬張，每張250元。

農粉幣可到花蓮轄內合作業者實體場域消費農特產品、農業體驗活動、門票或伴手好物等項目，民眾出示農粉幣條碼給業者掃描後便能直接折抵消費，限一次抵用完畢且不得找零。

根據農業部規畫，取得農粉幣的方式有兩種，第一類只要到訪花蓮的民眾，註冊加入「農業易遊網」會員登入後並開啟定位，免抽選即可領取1張面額250元的農粉幣，同1個會員綁定的手機號碼及帳號限領1次，可於領幣後7天內到花蓮轄內農粉幣合作業者處抵用消費。

第二類為前往農業部指定電商平台「從心出花2.0」花蓮專區單筆消費滿千元送1張農粉幣，買愈多送愈多，並須於發送後2個月內到花蓮合作業者處進行消費抵用，最晚使用期限為今年11月30日，而同一個會員在第一類及第二類可分別依發送條件領取使用。

要注意的是，民眾開啟手機定位領取第一類農粉幣後，若超過7日期限未使用時系統將自動回收，民眾可於下次回訪花蓮時再次登入進行領取，逾期未使用之第二類農粉幣者系統則直接回收，並供發送系統運用。

另為方便民眾領幣後的花蓮農遊假期規畫，農業部推薦10條各具特色的主題路線，每條路線皆為兩天一夜的行程，包含「趣摸魚˗海浪滔滔摸魚樂」、「慢舒旅˗香草舒美輕旅行」、「生態豐˗壽豐生態農遊趣」、「水呼吸˗馬太鞍親水原民樂」、「好森憩˗森林雙鐵旺來行」、「奶柚香˗奶香柚香純淨遊」、「找茶咖˗ Coffee & Tea香濃之旅」、「柚見米˗193線柚來見稻鄉」、「金風光˗金針山忘憂之約」、「尋山行˗羅山地質人文行旅」等。

農業部說，滿千送農粉幣的電商平台包含農良直賣所、買魚去、鱻魚購、新北市農會真情食品館、悠活農村、自然屋、農創電商、一起買魚去及農良品等多家優質農產品銷售電商平台，每月月底也會針對已經到花蓮使用農粉幣或是電商平台滿額贈完成會員註冊領幣的民眾抽出30名，每名贈送20張農粉幣。