快訊

女兒唸私中遭排擠只因「爸爸開TOYOTA」 媽媽心疼喊：我錯了？

蛤蜊煮不開？4招教你挑到新鮮蛤蜊 烹煮1秘訣熟的剛剛好！

已引2起住宅火警！好市多「知名品牌行動電源」過熱爆炸起火 56萬顆緊急召回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入夏持續飆高溫新冠卻大流行 蘇一峰：太熱口罩戴不住

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新冠疫情再度進入流行期，醫師提醒配戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
新冠疫情再度進入流行期，醫師提醒配戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

新冠肺炎再度流行，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，過去呼吸道病毒的旺季在冬季，現在反而夏季大流行，他提醒民眾，忍住炎熱，戴好口罩，挺過這一波。

新冠病毒大流行，蘇一峰表示，很多確診老人家來住院與門診治療；國內過去呼吸道病毒的旺季在冬季，現在反而夏季大流行；推測是因為與病毒共存後口罩解禁，又遇到夏季太熱口罩戴不住，反而夏季開始大流行。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象署建議，避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫

延伸閱讀

第一線醫師輸液叫嘸貨 林靜儀改口致歉：下周再進口30萬袋

疫情「燒起來了」 蘇一峰曝急診肺炎患者半數是新冠

新冠再度大流行 蘇一峰建議2類人務必把口罩戴好

張學友感染RSV 蘇一峰：嚴重恐肺炎氣喘、沒抗病毒藥物可用

相關新聞

未來10天雨區曝 賈新興指有利颱風生成環境8月建立

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

新自強號事故 媒體人讚司機員為救525旅客1舉動致骨折

台鐵229號次新自強號21日撞土石流發生出軌意外，造成9人受傷，包括8名旅客輕傷，司機員陳俊良手部出血性骨折的傷勢最嚴重...

好市多「獨家行動電源」逾百件過熱爆炸起火！賣56萬顆緊急召回快檢查

常在好市多（Costco）買東西嗎？那你可要注意這款有沒有不小心購入了！好市多日前緊急召回獨家銷售的多功能行動電源共56萬顆，主因這款行動電源可能會過熱並起火，且還引起了2起住家火災事件。

2024飛安管理國際峰會 各航空公司高層暢談飛安妙方

交通部民航局今天舉辦2024飛航安全管理國際峰會，邀請各大國籍航空高階經理人暢談韌性經營與安全管理策略。由於國籍航空各家...

戶外工作熱危害風險增高 中市勞工局：加強稽查營造、物流業

氣象資料顯示，接下來的兩周持續炎熱高溫，戶外工作增加了熱危害風險。台中市政府勞工局長林淑媛今表示，防範措施包括降低工作場...

空中血滴子／台灣老屋磁磚隨時剝落...看日本如何以修繕基金確保路人安全

台灣長期深陷磁磚、冷氣、鐵欄杆隨時可能因劣化而掉落的「空中危機」。許多專家都建議，可以借鏡日本滾動式檢討的長期修繕基金，他們以30年為一個周期，不僅讓老屋愈來愈好，房價還能持盈保泰，他們究竟如何做到？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。