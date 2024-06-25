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入夏持續飆高溫新冠卻大流行 蘇一峰：太熱口罩戴不住
新冠肺炎再度流行，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，過去呼吸道病毒的旺季在冬季，現在反而夏季大流行，他提醒民眾，忍住炎熱，戴好口罩，挺過這一波。
新冠病毒大流行，蘇一峰表示，很多確診老人家來住院與門診治療；國內過去呼吸道病毒的旺季在冬季，現在反而夏季大流行；推測是因為與病毒共存後口罩解禁，又遇到夏季太熱口罩戴不住，反而夏季開始大流行。
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
氣象署建議，避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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