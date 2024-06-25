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未來10天雨區曝 賈新興指有利颱風生成環境8月建立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。明天午後，台中以北、南投及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。記者曾原信／攝影
今天午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。明天午後，台中以北、南投及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。記者曾原信／攝影

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候趨勢預測顯示，7月8日後留意南方水氣有增多之趨勢，並持續至8月上旬，預估有利颱風生成環境指標，於8月2日起建立。

近期天氣預報，賈新興表示，今天午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。明天午後，台中以北、南投及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。周四午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。周五午後，西半部及宜花有局部短暫陣雨。周六午後山區有零星短暫雨，周日台南以南沿海有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜蘭有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，7月1日台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投彰化以北有局部短暫陣雨，南部山區及宜蘭亦有零星短暫雨。7月2日午後，南投、彰化至高雄有零星短暫陣雨。3日午後，彰化以南有局部短暫雨，竹苗以北山區及宜蘭有零星短暫雨。3日晚上，花東及恆春半島有局部短暫雨，4日午後西半部有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

此外，民眾如果近期有出國規畫，賈新興表示，中國長江中下游、韓國及日本九州四國一帶，梅雨影響，留意暴雨。

天氣動態 賈新興

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