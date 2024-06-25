新自強號事故 媒體人讚司機員為救525旅客1舉動致骨折

台鐵229號次新自強號21日撞土石流發生出軌意外，造成9人受傷，包括8名旅客輕傷，司機員陳俊良手部出血性骨折的傷勢最嚴重。資深媒體人黃暐瀚在臉書盛讚陳俊良認真負責，雖有旅客受傷，但全車525名旅客無人死亡，「謝謝司機員，陳俊良！」

黃暐瀚表示，日前的新自強號出軌意外，各種檢討批評。很多網友不理解，事故發生路段已經設有「明隧道」、就是用來擋落石的，所以不會有落石告警系統，就算設有告警系統，當天也不會作動，因為土石流是從橋下往上溢出來，大雨溪水暴漲，土石淹過了橋面，堆積在軌道，並不是從側邊或上方落下，就算有護欄跟告警系統，也沒有用。

他說，然而司機員陳俊良認真開車，專注看向前方，一發現路況有異狀，立刻猛力拉煞車，拉到手肘骨折出血受傷。雖然最後仍有8名旅客輕傷，但全車525名旅客，無人死亡。這麼認真負責的司機員，值得國人同胞說一聲，「謝謝您、辛苦了」。

網友表示，「『立刻猛力拉煞車，拉到手肘骨折出血受傷』，肅然起敬」、「能認真做好工作的，都是英雄」、「他寧願自己受傷，也不願車上乘客任何一人出狀況，他的心態與表現真的很難能可貴」、「台灣就是有這些英雄，在風雨摧殘中屹立不搖，謝謝陳俊良司機員」、「真的要謝謝司機，如果沒他的細心，不知道有多少人會犧牲」。

其他網友說，「走過滿地泥濘，對司機心中只有感恩」、「大哥沒有輸，今天列車上的人都活著」、「不管是受傷的司機，或是之前已過世的司機，他們盡忠職守護大家的精神，是不容被忽視的」、「司機救了全車的人」、「認真做好自己份內的工作，就是職人精神！感謝這位司機員的付出」、「台鐵應該要公開表揚」。

一名網友表示，他的親人也在該車次列車上，當事故發生時隧道內收訊不良，完全聯繫不上很焦急，後來從新聞得知司機員緊急煞車，煞住了後面悲劇的發生，「我們的孩子才能平安回到家，真心感謝陳司機」。

台鐵公司說，此次在事故中受傷的司機員陳俊良今年51歲，2015年到台鐵服務先從事車輛檢修工作，2018年起轉任司機員，至今有6年司機員經歷，平時主要轄區為往台東或往樹林列車，工作時表現良好，21日晚上已完成手術，後續預計需要1至2個月休養。

台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智，也是台鐵司機員，他表示，陳俊良45歲轉任駕駛工作，非常難得，平時工作很優異，均按照規定配合勤務、完成技能檢定，體格檢查也均符合資格。事發時車輛時速為119公里，未超過該路段120公里速限。除了公傷醫療費用由台鐵承擔，後續應會先暫時安排協助行政作業，出車可能還要一段時間。