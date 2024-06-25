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土星環今年最小傾角僅1.9度 後天土星近接月亮肉眼可見

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2024年土星環變化。圖／台北市立天文館提供
2024年土星環變化。圖／台北市立天文館提供

望遠鏡中最美麗行星的土星，透過小型望遠鏡就能看見其壯觀光環，台北市立天文館預告，隨著土星與地球相對位置的改變，土星環的外貌也會發生極大變化，現在土星環是北面朝向地球，土星目前位於寶瓶座，今晚11點15分會從東方升起，土星環今天將達到今年最小傾角、僅1.9度，在小望遠鏡中成為幾乎消失的一條細線。

天文館指出，根據研究，土星環可能是億年前被土星重力扯碎的衛星或彗星殘屑，主要部份的半徑約14萬公里，超過土星本體2倍，但其厚度僅約10公尺至1公里，所以當其側向地球時，幾乎無法看見。

天文館提到，從地球看，土星環的傾角在一年內會有波動，但變化幅度不大，只有幾度左右；這是因為土星的自轉軸和軌道面間，有27度的傾斜角，加上土星的軌道面和黃道間也有2.5度的夾角。

天文館也說，從大範圍來看，2009年9月起，從地球上看到的土星環一直是北面朝向地球；2017年底土星環傾角達到27度，之後傾角開始變小，直到明年3月23日後，土星環會轉為南面朝向地球。

天文館進一步表示，土星環傾角呈0度而消失的奇景，每隔13至16年會再度發生，上次是2009年，下次將於明年3月，屆時即使透過大望遠鏡也無法看見土星環。天文學家還發現，土星環中的物質正在逐漸墜向土星，大約億年後可能真正完全消失。

另外，6月27日還有「土星合月」，土星於晚間11點東升時，僅在月球上方0.99度，以肉眼觀看兩者非常接近，南太平洋部分地區甚至可觀賞到「月掩土星」奇景。

天文館預告，6月27日還有「土星合月」，土星於晚間11點東升時，僅在月球上方0.99度，以肉眼觀看兩者非常接近。圖／台北市立天文館提供
天文館預告，6月27日還有「土星合月」，土星於晚間11點東升時，僅在月球上方0.99度，以肉眼觀看兩者非常接近。圖／台北市立天文館提供

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