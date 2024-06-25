快訊

陸再傳仇外事件！日本母子等校車遭男持刀砍傷 2周內第2起外國人遇襲

台開涉財報不實 前董事長邱復生150萬覓保無著、改限制住居

麥加朝覲1,301人死亡：百萬人流與信徒遺體怎麼管理？

熱爆！別讓血管卡住 屏基：多喝水防心梗、腦中風、熱傷害

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連日高溫，屏東基督教醫院急診室湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病患，新冠病毒、上呼吸道肺炎個案明顯增加，出乎意外的是心肌梗塞及腦中風未因天熱減少。記者劉星君／攝影
連日高溫，屏東基督教醫院急診室湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病患，新冠病毒、上呼吸道肺炎個案明顯增加，出乎意外的是心肌梗塞及腦中風未因天熱減少。記者劉星君／攝影

夏季天氣炎熱，這幾天均溫36度，屏東縣三地門鄉還曾出現38.2度高溫，屏東基督教醫院急診室湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病患，新冠病毒、上呼吸道肺炎個案明顯增加，出乎意外的是心肌梗塞及腦中風未因天熱減少。屏基醫務部主任陳志文提醒，有心血管疾病患者不要忽視高溫天氣，多補充水分，別讓血管卡住了。

陳志文說，近日高溫加上危險級紫外線指數，屏基就診人次，因天氣熱引發頭暈、四肢無力，倦怠不適的民眾，平均每天有10到20人，其中又以老年人居多。

陳志文說，近日接獲熱傷害病患中，一名病患從高雄工作結束後騎摩托車回到屏東，熱到虛脫、昏迷，出現橫紋肌溶解現象，經別家醫院轉送到屏基，經治療後順利出院。

屏基指出，中午前後高溫幾乎33至35度間，嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等6大高危險族群，更應避免曝曬高溫，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

屏基指出，「保持涼爽」，進冷氣房前先擦乾汗水，反覆進出冷氣房，體溫調節不及，容易出現頭昏；「補充水分」，每天至少200CC白開水，但若醫囑限制飲水者，應詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量為宜，茶會利尿，若水分補充不足加流汗，反而會脫水，應喝白開水、避免喝太過冰冷的水。「提高警覺」，嬰幼童及長者應避免上午10點至下午2點外出，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，適當休息補充水分，避免在高溫場所持續工作超過六小時。

陳志文也觀察，近日流感、新冠肺炎病患有增多趨勢，6月至今，新冠個案與流感個案人次相當，都有200多人次，可能跟病毒變異、抵抗力下降，口罩解封後接觸病毒機會變多，提醒大家多洗手、戴口罩，保持適當社交距離。

屏基院長吳榮州說，天氣熱，他的病人中有些農夫，早上3點出門去農忙，太陽還沒出來，天氣較涼爽，但太早出門，改變生活習慣，有時對免疫力會是挑戰，若要這樣做要慢慢調整。

屏基提醒，發現身體疑熱傷害症狀，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，務必迅速離開高溫環境，降低體溫，提供加少許鹽巴的冷開水或稀釋的電解質飲料，並盡快就醫。

天氣太熱，連日高溫36度，屏基提醒，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，避免在高溫場所持續工作超過六小時。圖為屏東里港鄉河濱公園。記者劉星君／攝影
天氣太熱，連日高溫36度，屏基提醒，牢記預防熱傷害三要訣「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，避免在高溫場所持續工作超過六小時。圖為屏東里港鄉河濱公園。記者劉星君／攝影

高溫

延伸閱讀

靜脈雷射治療害林書豪被禁賽 卻讓中風男站起來

馬來貘來台熱死 醫提醒人類也會：室內寧可吹熱風也別悶

台北市發布今年首次熱浪通報 10局處啟動降溫因應措施

85歲老翁身負2個大血管瘤 劇痛昏迷送醫救回一命

相關新聞

未來10天雨區曝 賈新興指有利颱風生成環境8月建立

有利颱風生成環境何時建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

新自強號事故 媒體人讚司機員為救525旅客1舉動致骨折

台鐵229號次新自強號21日撞土石流發生出軌意外，造成9人受傷，包括8名旅客輕傷，司機員陳俊良手部出血性骨折的傷勢最嚴重...

入夏持續飆高溫新冠卻大流行 蘇一峰：太熱口罩戴不住

新冠肺炎再度流行，胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，過去呼吸道病毒的旺季在冬季，現在反而夏季大流行，他提醒民眾，忍住炎熱，戴...

土星環今年最小傾角僅1.9度 後天土星近接月亮肉眼可見

望遠鏡中最美麗行星的土星，透過小型望遠鏡就能看見其壯觀光環，台北市立天文館預告，隨著土星與地球相對位置的改變，土星環的外...

熱爆！別讓血管卡住 屏基：多喝水防心梗、腦中風、熱傷害

夏季天氣炎熱，這幾天均溫36度，屏東縣三地門鄉還曾出現38.2度高溫，屏東基督教醫院急診室湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病...

博愛座之亂 北捷文湖線出手了 廣播內容獲好評引熱議

近期屢傳大眾運輸上長者指責年輕人坐博愛座的言語甚至肢體衝突事件，出現廢除博愛座聲浪。一名網友昨天在社群平台「Thread...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。