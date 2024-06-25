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博愛座之亂 北捷文湖線出手了 廣播內容獲好評引熱議

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。圖為文湖線370型電聯車。圖／台北捷運提供
不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。圖為文湖線370型電聯車。圖／台北捷運提供

近期屢傳大眾運輸上長者指責年輕人坐博愛座的言語甚至肢體衝突事件，出現廢除博愛座聲浪。一名網友昨天在社群平台「Threads」（ https://www.threads.net/@keepingwow/post/C8mJiGUvCXH ）表示，她昨天搭台北捷文湖線，聽到捷運廣播宣導博愛座，其他網友表示也有聽到，樂見北捷終於有動作。

一名網友在「Threads」表示，她昨天搭文湖線，聽到捷運廣播：「您好，博愛座年齡不是唯一標準，請發揮同理心、愛與關懷」。其他網友表示，「聽到當下不小心笑出來」、「聽到當下真的覺得：終於」、「我也是不小心笑出來」、「不知道什麼時候開始改的，算不算解鎖彩蛋」。

不少網友說，「這樣才對，博愛座不是讓座的規範」、「群眾教育給讚！世界需要更多溫柔」、「這廣播太讚了吧，如果可以設定博愛座坐下去就有這個聲音，就太棒了」、「不知道這文案誰寫的，已經是很平心又完滿的說法了，我覺得寫得很好」、「只差沒有說『沒事不要打架』」、「希望把這段語音同步到其他線」、「每個人狀況不同，需要的人不一定看得出來」、「但是會無理要求讓座的人大概也不會把這廣播當一回事吧」。

也有網友盛讚文湖線不曾聽聞搶座衝突，「住文湖線上，至今還沒看過吵架名場面」、「每天上下班，沒看過爭吵，只有彼此讓位」、「看留言感覺文湖線真的最和平」、「真的我在文湖上課4年，每次搭乘都很和平」、「我懷大寶的時候，肚子非常小，每天搭文湖線，上下班人擠人的時候，我會貼孕婦貼紙，那幾個月，8成的機會都會被讓座，覺得非常溫暖」。

衛福部長邱泰源日前表示（ https://udn.com/news/story/124098/8046982 ），對於「身心障礙者權益保護法」中博愛座相關法條，研擬「單獨處理」，與其他爭議事項脫鉤，盡快修法。

現行身權法第53條規定，無對號座的公共運輸工具，應設置供身心障及老弱婦孺優先的博愛座，總座位數至少占15%，可視需要標示或播放提醒禮讓警語。邱泰源日前表示，博愛座一定會保留，但縣市不能不同調，中央將負責統合。

不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。文湖線示意圖。本報資料照片
不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。文湖線示意圖。本報資料照片
不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。文湖線示意圖。本報資料照片
不少民眾昨天搭乘台北捷運文湖線時，聽到博愛座的宣導廣播。文湖線示意圖。本報資料照片

北捷 博愛座 文湖線

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