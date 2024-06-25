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未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

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未來1周每天午後雷陣雨 熱爆恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來1周持續是高溫及午後雷陣雨的天氣型態。記者林伯東／攝影
未來1周持續是高溫及午後雷陣雨的天氣型態。記者林伯東／攝影

昨天午後對流雲系發展相當旺盛，在中部以北、東半部地區都有局部短時強降雨發生。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，今天太平洋高壓勢力還是稍弱一些，但環境風向稍微改變，轉為偏南至東南風，迎風面南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後依然有旺盛的熱對流雲系發展影響。

他說，預估降雨熱區會比較偏向中北部地區，要留意有局部大雷雨帶來短時強降雨的機會，在戶外空曠地區聽聞雷聲時，盡快進入室內躲避。跟昨天一樣，部分地區的雨勢可能持續到夜間才逐漸停止。

氣溫部分，歐宗學表示，沒有下雨的時候注意高溫，氣象署持續對全台大多數地區發布高溫警示，有連續出現36度以上高溫或是達到38度極端高溫的機會，戶外長時間活動務必防曬及多喝水，避免熱傷害。

明天到周四太平洋高壓勢力增強，歐宗學表示，依然是高溫及午後雷陣雨的天氣型態，但熱對流雲系發展影響的範圍有縮小趨勢，主要的降雨熱區轉移到山區附近，留意可能有局部較大雨勢，尤其山區或溪谷河床要注意下午的天氣變化。

歐宗學表示，周五到周末期間，太平洋高壓勢力再度減弱，逐漸轉為西南風環境，迎風面中南部地區，可能有海上對流雲系發展移入帶來零星短暫陣雨，尤其早晚時段發生機率較高。午後台灣本島有熱對流雷雨，各地山區及中部以北、東半部地區有降雨機會。

至於近期有無颱風生成的機會？歐宗學表示，由於西北太平洋地區暫時都還沒有熱帶擾動發展，大氣環境也沒有顯著變化，台灣附近大致處在太平洋高壓勢力邊緣，風向以偏南風為主，有時轉為西南或東南風，未來1周持續是高溫及午後雷陣雨的天氣型態。

大雷雨 高溫

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