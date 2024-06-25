未來1周很夏天 專家：每天午後熱對流雷雨 有無颱風7月再觀察

本周依然很夏天。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，午後雷雨、高溫炎熱，都要多注意。自從6月中旬梅雨結束之後，就開始進入相對比較單純的夏季天氣型態，每天都有午後雷雨發生的情況，溫度明顯變熱，夏天的氛圍一下子就變得非常明顯。

未來一周「非常夏天的一周」，天氣風險公司表示，每天主要的天氣變化都是來自午後的熱對流雷雨，不過隨著太平洋高壓的強弱變化，午後雷雨的發生將有多跟少的變化。

今天水氣較多，午後雷雨的發展就比較明顯。明天、周四高壓勢力較強，午後雷雨的發展就有往山區縮減的趨勢。周五過後到周末，高壓減弱，風向轉西南風，午後雷雨又增多，甚至有些水氣可能直接從海上移入，造成南部地區出現降雨的可能性。

整體來說並沒有很大的變動，不過，天氣風險公司表示，中間還是有些細節上的不同，外出還是要帶雨具，到山區、溪流邊活動務必注意午後的天氣情況，如果有異常，盡快離開危險的區域，以策安全。

溫度趨勢上，天氣風險公司表示，仍有溫度偏高的狀況，從觀測的資料來看，過去這幾天許多地方都有實際觀測到36-38度不等的高溫出現，目前來看本周可能每天有機會出現36度以上極端高溫。高溫發生位置可能不太一樣，但整體風向大致為偏南風的關係，大台北地區、花東縱谷內局部區域，以及西半部的部分近山地區，特別有機會出現高溫，在戶外活動要多補充水分，預防中暑、熱傷害，做好防曬避免曬傷。

近期有無颱風生成機會？天氣風險公司表示，短時間內來看，由於高壓偏強的關係，低緯度區域的熱帶擾動不容易發展，因此預期到6月底甚至7月初之前，似乎不太會有熱帶低壓或颱風出現的機會，短時間內應該不必擔心有颱風影響台灣。可能要等到7月上旬之後，高壓的位置慢慢向北調整，熱帶擾動發展的空間才會比較大，屆時再觀察會不會有颱風發生就可以了。