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梅雨確定沒了 鄭明典1張圖證實「出梅」：很少有例外

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台北探空在300至200百帕（10至12公里）高空持續偏東風，6月20日以前一直都是偏西風。圖／取自鄭明典臉書
台北探空在300至200百帕（10至12公里）高空持續偏東風，6月20日以前一直都是偏西風。圖／取自鄭明典臉書

5、6月為梅雨季，不過，梅雨已經結束。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台北探空的東風，這是明確出梅的指標之一，「很少有例外」。

鄭明典表示，台北探空在300至200百帕（10至12公里）高空持續偏東風，6月20日以前一直都是偏西風，很有代表性的指標。

民眾納悶現在反而比出梅前頻繁降雨，中央氣象署表示，時序入夏，太平洋高壓勢力增強，台灣附近以東南風為主，天氣則為高溫炎熱，伴隨午後雷陣雨的型態。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，過去一周台灣在太平洋高壓西側，由於其沉降作用，尚不足以完全壓制午後對流，所以每天有局部大雷雨發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

大雷雨 梅雨 鄭明典

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