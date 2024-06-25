上看37度高溫 連日午後大雷雨「且持續中」 吳德榮：近年少見

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨北台灣有高空卷雲移入，伴隨炫麗的光象，巴士海峽有零星回波北上，台東及恆春半島有昨晚殘餘的降雨。

今天至下周一滯留鋒在華南至長江流域一帶徘徊，吳德榮說，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗、高溫炎熱，最高氣溫常達36至38度左右，要防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部23至37度，中部23至37度，南部25至37度，東部22至36度。

為何連日午後雷陣雨？吳德榮表示，過去一周台灣在太平洋高壓西側，由於其沉降作用，尚不足以完全壓制午後對流，所以每天有局部大雷雨發生，但能連續這麼多天、且還在持續中，為近年來少見。

他說，今天至下周一台灣仍在太平洋高壓西側、午後近山區因大氣潛在不穩定度釋放，有對流發展，常擴展至其鄰近平地及山區，有局部陣雨或雷雨的機率，應注意局部大雷雨伴隨雷擊、強風及瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流等現象。