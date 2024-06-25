蛋商公會：雞蛋還有降價空間

國內雞蛋買氣依舊不佳，雖然農業部呼籲餐飲業者降價，同時在前端加速寡產母雞和延緩種雞進入蛋中雞的期程，但蛋價還是沒能拉抬上來，本周雞蛋產地價和批發價仍維持每斤廿七點五元和三十七元。台北市蛋商公會表示，蛋價還看不到盡頭，今天將討論是否再降價。

中華民國養雞協會秘書長王建培指出，過去每年進口種雞總量管制時約十八多萬隻，但去年為了因應蛋荒，進口種雞擴大到三十三多萬隻，在種雞數增加之下，使得在養產蛋母雞也會變多，加上今年禽流感疫情控制得宜，生產量趨於穩定，剛好遇到消費淡季，導致供過於求。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，雞蛋不易儲存，天氣一熱，搬運時破掉就會生蟲，新鮮雞蛋不能冷凍，冷藏時間短促也影響品質。過去同期銷路雖差，但疫後國人出國多、觀光客少，飯店早餐銷量差、暑假營養午餐暫停，都令蛋更難賣。