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指示用藥退出健保 醫、藥界不同調

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，健保財務嚴峻卻持續給付指示藥品，每年並進行藥價調整，呼籲健保署應通盤檢視指示藥品給付，正視台灣的製藥產業問題。圖╱123RF
藥師公會全聯會理事長黃金舜說，健保財務嚴峻卻持續給付指示藥品，每年並進行藥價調整，呼籲健保署應通盤檢視指示藥品給付，正視台灣的製藥產業問題。圖╱123RF

衛福部健保署八月一日起，取消十四項指示藥品健保給付，目前仍有八百多項獲健保給付。對此，國內醫界、藥界看法不一，藥師公會全聯會認為，指示藥品理應退出健保給付，但醫師公會全聯會卻強調，指示用藥退出健保茲事體大，需審慎評估。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，人工淚液屬於指示藥品，健保價約十幾元，乾眼症患者為了拿藥，必須到醫院掛號，健保另需給付醫師診察費、藥師調劑費等，耗用醫療資源，因此，指示藥品應全數退出健保給付。

黃金舜指出，健保財務吃緊，卻又持續給付指示藥品，一年支付數十億元，健保署有必要通盤檢視，正視台灣製藥產業問題，如常用指示用藥，如「滴視」、「愛特淚」等人工淚液也傳出缺藥，影響患者用藥權益。

對此，醫師公會全聯會則持相反意見，理事長周慶明表示，民眾因感冒、頭痛到診所就醫，僅需自費掛號費二百元，就可以拿到止痛消炎、咳嗽、流鼻水等藥品。如果健保不給付這些常用指示用藥，民眾除了支付掛號費，還得自行買藥，加重負擔。

以民眾常用的普拿疼為例，診所醫師開立三天藥品，一天服用四次，每次一顆，共十二顆，以藥局購買一顆約十五元計算，十二顆藥物約一八○元，若再合併咳嗽、流鼻涕等藥物，看一次病，就得花上三四百元，周慶明說，如此一來，民眾負擔更加沉重。

「指示用藥退出健保，茲事體大。」周慶明說，健保署應盡量減輕民眾經濟負擔，並提高取得藥品的方便性，及用藥權益等，將用量不大的指示藥物逐步退出健保給付，降低衝擊。

健保署 周慶明 醫師

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