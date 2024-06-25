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14項「味素藥」退出健保 8月生效

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，14項指示藥品於8月1日取消健保給付，預計爲健保省下約27萬8千多元。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，14項指示藥品於8月1日取消健保給付，預計爲健保省下約27萬8千多元。本報資料照片

健保持續給付指示用藥，引發爭議，衛福部健保署公告，自八月一日起，共十四項指示藥品退出健保，大都為消化酵素維他命保健食品，俗稱「味素藥」，預計可爲健保省下廿七萬八千多元。

促進消化、消炎消腫、解熱陣痛…，明明是指示用藥，健保卻持續給付，引發批評。據統計，二○一八年健保仍給付九○六項指示用藥，金額十五點七九億元。一一一年仍有八四一項，金額則成長至十六點七四億元。經過逐年減少，目前仍有八一五項獲得給付，八月一日扣除十四項，仍剩八○一項，將採分階段逐步檢討。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，一一二年六月邀集醫藥界召開「一一二年健保給付指示用藥臨床需求溝通會議」，會中決議十五項指示藥品不再由健保給付，其中，包括，解熱、鎮痛的「速停痛錠」、促進消化的「適胃源錠」、用於消炎消腫的「長安」腫能腸溶糖衣錠五十毫克（鳳梨酵素）等，此類用藥是廠商已無生產或保健食品成分等品項。

14項指示藥品 8月取消健保給付 製表／沈能元
14項指示藥品 8月取消健保給付 製表／沈能元

張惠萍說，去年十二月舉行「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，十五項藥品中的「力士膠囊」，廠商自行建議取消健保給付，其餘十四項藥品於八月一日生效，正式退出健保給付，可爲健保省下約廿七萬八千多元。至於指示用藥何時全面退出健保，目前仍無時間表。

台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強表示，此十四項指示藥品主要成分為咖啡因、維他命B1、消化酵素等多為保健食品成分，藥效為增強體力、幫助消化、改善疲倦，臨床醫師幾乎不太開這些藥物，退出健保後，不會影響民眾用藥權益。

新光醫院副院長洪子仁表示，這十四種指示用藥多屬於輔助治療，非醫療性質，對於病患的生命或重大健康狀況並無直接影響。此外，價格低廉，許多藥品每顆不到一元，健保不予給付後，可將有限健保資源用在需要的醫療項目上。

醫改會執行長林雅惠指出，依健保法規定，指示用藥不在健保給付範圍，但於健保開辦初期，為了考量醫師及民眾醫療習慣，減少衝擊，核准原本公保、勞保同意給付的指示藥品，暫予支付，沒想到健保即將滿三十年，健保卻給付八百多種指示用藥，相當不合理，應該逐步縮小給付範圍。

林雅惠說，健保署每年指示藥品藥費支出約廿億元，品項八百多項，但還需支付醫師診察費、藥師調劑費等，約需多支出一兩百億元；健保署應全面盤點仍在給付中的指示用藥，排除必要的兒童用藥及救命藥，逐步退出健保。

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