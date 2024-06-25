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健康你我他／鮮食先食不囤積 生熟食分層冷藏

聯合報／ 文／張曉莉（新北新店）
食物保存訣竅，就是冰箱不塞太滿，影響保鮮效果至關重要。圖／張曉莉提供
食物保存訣竅，就是冰箱不塞太滿，影響保鮮效果至關重要。圖／張曉莉提供

現在大家都豐衣足食，食物來源充足、採買方便。只要做好食材保鮮，有冷藏冰箱，實在無須擔心。但要怎麼與冰箱共處，好好使用，的確是一門學問。

我的食材處理原則是鮮食「先食」，趁食物新鮮盡早料理吃下肚。媽媽說：「食物可以冷藏，但要新鮮食用，不要囤積。」所以我家的冰箱凍櫃絕對不會擺滿過多的食材，採買適量，最好當餐吃完，避免重複加熱。

冰箱都放置當令食物，生鮮蔬果不耐存放，葉菜只買當天或隔天需要的量，其他食材小包裝購買，至多存放一周的量。若有出遠門打算，盡量清空冰箱，不堆積食物。

家裡的小冰箱始終維持些許空曠的程度，方便拿食材。上層生食，中間放熟食，避免交叉汙染，葉菜蔬果放下層。偶有滷一鍋肉或剩菜，也能各就其位，不致於與生冷食物擺置在一起，生熟雜處。

冰箱維持七分滿以下的原則，希望冰箱內空氣流通，可減少重複解凍而產生細菌滋生問題。冰箱保持在最佳溫度6℃左右，約一、兩周就會擦拭冰箱層架，偶爾用小蘇打水增加清潔效果。

買回家的菜，雖然大量的食物也會分裝，但近年來較少往大賣場跑。只有把握大原則，食材買回家分類、分裝，我會貼個小便籤提醒自己。

我家的食物保存訣竅，就是冰箱不塞太滿，影響保鮮效果至關重要。

冰箱 料理 食材

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