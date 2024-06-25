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器捐故事6／癌逝捐眼角膜 女兒盼媽媽繼續看見世界
「媽媽凶的時候像獅子；溫柔的時候又像綿羊。」郭育伶談起最愛的媽媽杜婉瑜時，眼中滿是孺慕之情。自從媽媽因大腸癌末期併肺轉移去世後，郭育伶感到那些只想對媽媽說的話無處傾訴，哽咽的聲音和深藏的落寞，無不讓人感受到她的無盡思念。
在媽媽臨終時，郭育伶和弟弟完成了她的器捐心願，將她的眼角膜捐贈給有需要的人，期盼媽媽能以另一種方式繼續看見這個世界。
郭育伶回憶，從小到大與媽媽的關係非常緊密，每天放學後，她總會和媽媽分享當天的事情，媽媽會耐心傾聽且在必要時給予建議，從不強迫他人接受她的觀點，而是理解並且尊重選擇。她希望，未來以媽媽為榜樣，堅持做有意義的事，推動器官捐贈，讓更多人受益。
面對親人離世，家屬需要練習讓想念陪伴生活。成大醫院社工師陳雅蓮分享，大愛捐贈結束後，社工師與家屬仍會透過聚會延續緣分。成大醫院凝聚家屬的愛成立家屬團體「成愛家族」，意喻「成人之美愛心家族」，協助彼此走出悲傷與失落，同時因延續他人生命而感到驕傲。
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