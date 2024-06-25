殘肢單獨火化 新北、桃園訂收費標準

國人傳統有「死後留全屍」的觀念，但殘肢多被認定為醫療廢棄物，截肢者只能自行冰存或交由殯葬業者集中處理，殯儀館幾乎都不提供火化服務。新北、桃園市修訂殯儀館設施及服務收費標準，提供殘肢單獨火化服務，都是1次1千元，分別預計7、8月上路，讓截肢民眾身後事更「完整圓滿」。

目前全台僅高雄提供殘肢集中火化服務，全台不同調，去年就傳出台中有民眾受傷截肢，卻無法先行火化保存，憂慮死後無法留全屍。

桃園市民政局表示，殯葬管理條例規定，須有死亡證明才能火化，殘肢屬生物醫療廢棄物，不在火化場的收費內容，若要處理要有特定許可。考量習俗及民眾期待，民政局增訂殘肢火化收費基準，1次1千元，單獨焚化，讓截肢民眾能先火化殘肢保留骨灰，待往生遺體火化後再合葬，完成「留全屍」的心願，預計8月上路。

「殘肢也是身體的一部分，不該被認定是醫療廢棄物。」民政局長劉思遠說，殘肢處理可有更溫柔的做法，法律不外乎人情，既然遺體、死胎都能火化，檢附醫療證明的殘肢也該比照。殘肢火化應裝入木製密封容器內，且不得放入其他陪葬品。

至於新北市，「公立殯儀館設施及服務收費標準」也已新增「殘肢火化」項目，同樣一次1千元，若是截肢日起算7天內免費，並採單獨焚化後，送還當事人自行保存，將於7月實施。

新北市殯葬處長陳健民表示，「殘肢火化」僅限檢附醫療院開立殘肢相關證明的個人申請，與醫療院所的醫療廢棄物有別，將協助截肢單獨火化，事後送還保存。