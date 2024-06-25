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殘肢單獨火化 新北、桃園訂收費標準

聯合報／ 記者朱冠諭葉德正／連線報導

國人傳統有「死後留全屍」的觀念，但殘肢多被認定為醫療廢棄物截肢者只能自行冰存或交由殯葬業者集中處理，殯儀館幾乎都不提供火化服務。新北、桃園市修訂殯儀館設施及服務收費標準，提供殘肢單獨火化服務，都是1次1千元，分別預計7、8月上路，讓截肢民眾身後事更「完整圓滿」。

目前全台僅高雄提供殘肢集中火化服務，全台不同調，去年就傳出台中有民眾受傷截肢，卻無法先行火化保存，憂慮死後無法留全屍。

桃園市民政局表示，殯葬管理條例規定，須有死亡證明才能火化，殘肢屬生物醫療廢棄物，不在火化場的收費內容，若要處理要有特定許可。考量習俗及民眾期待，民政局增訂殘肢火化收費基準，1次1千元，單獨焚化，讓截肢民眾能先火化殘肢保留骨灰，待往生遺體火化後再合葬，完成「留全屍」的心願，預計8月上路。

「殘肢也是身體的一部分，不該被認定是醫療廢棄物。」民政局長劉思遠說，殘肢處理可有更溫柔的做法，法律不外乎人情，既然遺體、死胎都能火化，檢附醫療證明的殘肢也該比照。殘肢火化應裝入木製密封容器內，且不得放入其他陪葬品。

至於新北市，「公立殯儀館設施及服務收費標準」也已新增「殘肢火化」項目，同樣一次1千元，若是截肢日起算7天內免費，並採單獨焚化後，送還當事人自行保存，將於7月實施。

新北市殯葬處長陳健民表示，「殘肢火化」僅限檢附醫療院開立殘肢相關證明的個人申請，與醫療院所的醫療廢棄物有別，將協助截肢單獨火化，事後送還保存。

廢棄物 截肢

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