遠雄鴻屋咖哩疑食物中毒 10人就醫

汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」再爆疑似食物中毒，新北衛生局再接獲通報，2名民眾6月18日用餐後出現腹瀉不適症狀，其中1人住院，加上之前的通報，累計已有10人就醫，其中8人返家休養，2人輕症住院中。衛生局說，該店1年內2次被通報疑似食物中毒，已達暫停作業標準，前天起暫停營業。

新北衛生局說，通報疑似食物中毒的民眾，分別吃過咖哩及蛋包飯，懷疑可能是蛋類的沙門氏桿菌導致，已採集非同批食物檢體豬排咖哩蛋包飯1件、3件環境檢體及7件人體檢體，檢驗結果預計2周後出爐，若為食物中毒事件，可依食品安全衛生法移送檢調偵辦。

業者昨頻頻致歉說「是我們的錯」，對民眾非常不好意思，已到醫院探視，前天已暫停營業、全面清消，也依衛生局建議，將店內使用的籃蛋改為洗選蛋。

業者表示，2名住院民眾，其中3歲孩子感染沙門氏桿菌，26歲女性是輪狀病毒，恢復情況良好，後續由保險理賠。衛生局表示，待鴻屋咖哩完成改善，提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，才能恢復作業。