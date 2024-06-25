好孕專車補助…桃園1人9000元 竹市跨縣使用

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」福利政策，每人補助全台最高的9千元，頗受好評，懷有身孕的議員張碩芳說，政策雖好，美中不足的是尖峰時段或雨天較難叫車。新竹市好孕專車補助6千元可擴大到新竹縣使用，竹縣是否跟進仍待研議。

桃園市好孕專車補助方式為憑卡搭車，只要設籍桃園的孕婦，及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，可向婦幼局申請「一生好運卡」，憑卡搭指定計程車享單趟最高補助250元，每人每胎最高補助9千元，可從孕期一路使用到產後7個月。

桃園市婦幼發展局統計，好孕專車補助3個多月來已核發6656件。但議員張碩芳說，美中不足的是車輛明顯不足，尖峰時刻及雨天比較難叫到車，因平台較少便利性不夠，通常都要打電話一一確認才知道有沒有車。

新竹市2022年開辦好孕專車車資補助，發放每名孕婦6千元乘車券，包含200元15張、150元10張及100元15張，孕婦乘車後可用來支付車資，每趟次不限單張使用。由於回響熱烈，市府今年將補助拉長到預產期後3個月，服務範圍擴大至竹縣市醫療院所、衛生所，產後可搭乘至產後護理之家。

竹市社會處統計，去年共577名孕婦申領好孕乘車券使用，今年拉長使用時間與擴大服務範圍後，至昨天有532名申請使用。至於一溪之隔的新竹縣，目前沒好孕專車補助，縣府社會處說，正參考其他縣市經驗，考慮是否辦理。