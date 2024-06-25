催生卻無好孕專車 中市府挨批

台中、新北在六都中生育津貼最低，每胎僅補助2萬元，台中更是唯一沒有「好孕專車」的直轄市，甚至連屏東、嘉義市與新竹市都已實施。議員指台中結婚率全國最高，出生率六都第二，卻年年減少且低於全國平均，建議市府編列補貼孕婦產檢交通車資，鼓勵生育。

對於議員要求，台中市社會局長廖靜芝說，財源有限，已提高10年未調整的生育津貼，明年再視財源評估好孕專車。

中市議員楊典忠、林祈烽、周永鴻提案，建議比照其他五都，補貼「好孕專車」或須安胎孕婦產檢交通費。

議員何文海質疑，少子化時代，各縣市政府無不為提高生育率傷透腦筋，台中身為全台第二大都市，標榜幸福宜居城市，市長盧秀燕更號稱是「媽媽市長」，理應最了解孕婦需求，但至今還在研議「好孕專車」可行性，落後五都，「媽媽市長不能只有口號治市。」

林祈烽說，全國8縣市有補助好孕專車，桃園9千元最高，台北8千、新竹市和屏東6千、新北和高雄5千、嘉義市4500元，台南市對須安胎孕婦提供最高4千元交通費，「連屏東、嘉義與新竹都有，台中市『一毛不拔』說不過去。」

此外，議員還比較六都生育津貼，北市第一至三胎依序為4萬、4.5萬、5萬；桃園第一至三胎分別為3萬、4萬、5萬；台南第一和二胎2萬、第三和四胎3萬、第五胎5萬；高雄每胎3萬。台中與新北市一樣，每胎2萬元，並列六都最低。

新北生育津貼 明年提高

新北市民政局表示，基於北北基桃為共同生活圈，明年將提高生育津貼為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，預估1.7萬名新生兒受惠。同性結婚登記，配偶一方收養另一方親生子女，經法院裁定認可收養，養父母也可申請。

廖靜芝說，盧秀燕上任後發現台中市生育津貼已10年未調整，前年從1萬加碼到2萬元。台中市現有多項鼓勵市民婚育的措施和交通服務，如雙十公車、捷運、孕婦產前檢查、產婦及嬰兒營養補助、到宅坐月子服務、育兒津貼等。至於好孕專車須審視財源，明年度會爭取經費，廣納意見整體研議。