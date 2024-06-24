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健保署公告14項指示用藥取消健保給付 8月1日生效

台英醫療科技評估工作坊盛大登場 聚焦基因及細胞治療

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀（左五）、健保署長石崇良（右六）、英國NICE Director, Jeanette Kusel(右五）、財團法人醫藥品查驗中心林時宜執行長（左4）今天共同參與第2屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」。圖／健保署提供
衛福部次長林靜儀（左五）、健保署長石崇良（右六）、英國NICE Director, Jeanette Kusel(右五）、財團法人醫藥品查驗中心林時宜執行長（左4）今天共同參與第2屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」。圖／健保署提供

衛福部健保署偕同健康政策與醫療科技評估中心(CHPTA)與英國國家健康暨照護卓越研究院(NICE)，於今、明日舉辦第2屆「台英醫療科技評估合作協議工作坊」。健保署表示，今天下午公開會議聚焦在英國NICE癌症新藥基金運作的暫時性支付作法，以及英國NICE數位醫療發展。

健保署長石崇良於會中致詞表示，本次工作坊是健保署與英國NICE的第二次合作交流，隨著新興醫療科技發展迅速，高昂價格且一次性治療新藥，例如細胞治療、基因治療產品以及具治療潛力的癌症新藥陸續進入醫療市場，健保署已針對這些臨床效益、財務衝擊評估不確定之新藥或新適應症，透過暫時性支付方式加速收載。

健保署目前收載9個品項(包含6項新癌藥、2項癌藥擴增給付範圍及1項心血管疾病用藥)，但是收載後1.5至2年的真實世界資料及進行中的臨床試驗資料，須進行療效評估，再決定最終是否納入健保給付，是當前重要課題，在廠商與健保署共同為病人健康福祉努力下，將使台灣健保更能照護這些重大疾病的病人。

石崇良說，未來亦將針對具潛力的醫療特材，建立暫時性支付制度，根據臨床實證接軌常規健保給付，並強化醫療科技評估/再評估(HTA/HTR)量能，目前已擬具國家醫療科技評估中心設置條例草案，刻正辦理後續立法程序，將CHPTA行政法人化，發展醫療科技評估技術、培育人才，奠定以具價值與成本效益為基礎的健保藥品收載架構。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，今天會議主要是期盼讓參與者了解國際的醫療科技發展運作方式，與政府一起合作，建立本土的癌症新藥暫時性收載模式；而25日為閉門會議，主要由英國NICE專家、健保署、CHPTA同仁、基因治療及細胞治療的國內專家，以對CAR-T及SMA用藥的真實世界資料收集機制，及臨床療效評估方式的實作經驗為例進行交流。

英國NICE為全球最具影響力的醫療科技評估機構，於1999年成立，發展為500人的行政法人，以科學實證為基礎，針對英國新醫療服務、新醫療科技、社會照護等提出具成本效益的政策評估並建立指引，提供英國國民健康服務署(NHS)做出最佳決策，並成為各實施醫療保險國家之重要政策參考。

健保署、CHPTA將繼續與英國NICE在合作協定的基礎下，持續就醫療科技評估議題進行資訊交換，並建立雙方培訓交流管道，共同努力成為與國際交流、HTA知識輸出國及以價值為基礎給付之最強後盾。

健保署 癌症 英國

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