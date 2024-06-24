懸賞30萬48小時尋獲米克思 女飼主允諾協尋3人平分獎金

彰化縣林小姐養的一隻10年的米克思犬Mika，21日晚上在秀水鄉彰鹿路附近走失，在臉書社群「米克斯傳奇」懸賞30萬元協尋，重賞之下共收到近20名熱心網友訊息。林小姐今晚證實狗狗已經找到了，她說要感謝拍到狗的男生及一對默跟著Mika的情侶，會依約定讓他們平分獎金。

林小姐說，Mika是10年前在彰化市八卦山上救回時，還是一隻小奶狗，非常害羞，個性很膽小，總是喜歡依偎在家人的身旁，人見人愛，陪伴著她一起成長至今，牠卻在6月21日晚上，疑似是從後門跑出去，她緊張地跑遍了附近店家，請大家協助，看是否能調到相關監視器畫面，她也去拜拜求土地公及虎爺幫忙，希望能傳出好消息。

林小姐昨天還在臉書發出懸賞30萬元，表示Mika有結紮、身體很健康，約17-18公斤，平日吃飼料、更害怕陌生人靠近，由於沒有項圈因此很害怕又被當成流浪狗，她也提供特徵，耳朵直立、全身米色、舌頭有紫色斑紋，身體靠近頸部的位置有一塊淡黃色的毛髮，希望能盡快找到牠，「天氣好熱，真的求求大家幫忙，讓狗狗快點回家。」

一隻米克思走失，竟然懸賞30萬元，林小姐在臉書po文後，引起震撼，很多網友回應，「要出門找狗了」，也有很多熱心網友幫她打氣，估計，到今晚為止，約有20人提供消息。

在眾人還在討論熱烈，甚至有人付之找狗行動之際，突然有人在臉書回應，稱有一名網友指在秀水鄉一處農田有看到疑似Mika蹤影，經飼主趕往後，當場確認就是Mika，帶回家團聚。有網友就回應說：「30萬飛了」，難掩失望之情。

林小姐隨後在臉書證實，謝謝大家的幫忙，Mika順利找回了！她除了感謝幫她調監視器的鹿港分局馬鳴山派出所的警察外，也感謝拍到Mika的帥哥，讓她知道狗狗的位置，還借她摩托車，再來就是感謝默默跟著Mika的情侶，才能順利找回狗狗，「一輩子都感謝不完。

她承諾，30萬元感謝金會如同約定給予3位協助的善良的人們。