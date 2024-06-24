胡晴舫小說回到「二十歲」 叩問青春的執著與痛苦

當世界持續崩毀中，人們如何繼續相愛，作家胡晴舫最新小說「二十歲」，回到20歲當下，叩問青春的執著與痛苦。

根據麥田出版發布新書資訊，1980年代末，天安門事件、柏林圍牆倒塌，冷戰迎來句點，民主的風起，吹到了台灣、發展最迅速的台北。此時的台北人，遺留著外省族群在這塊土地上的碰撞、矛盾情緒與鄉愁，夾雜著社會加速進入現代，新舊交替的迷茫與追求。

新書資訊指出，當未來化、國際化等理念成為教育與當時青年的目標，當這些口號在世代交替的拉鋸中逐漸淪為泡沫，在成長的過程中變質成為撕裂彼此的利器，這群人的二十歲該何去何從？

「二十歲」以月青為中心串連一群二十歲的人，他們以為自己會跟自己的父母不一樣，會去很多地方，認識很多人，做一些自己覺得驕傲的事結果他們還是跟自己父母差不多，工作賺錢吃飯睡覺，這就是活著的意思嗎？月青以觀看他人的視角，直擊人性對名利、階級、慾望的追求，不斷挑出成長過程中每個痛苦的結點，都必須在青春過境後才能幡然參透。

胡晴舫在書中提問，「就算提早明白青春是人生的奇蹟、短暫的特權，就能逆轉命運的無常、躲過世界的殘酷嗎？我想，不能。」

胡晴舫在新書「後語」中表示，「我不相信世代標籤，但相信時代的影響。這本小說寫了十年，因為那涉及我輩之人的青春以及所經歷的時代，難免近鄉情怯」。

胡晴舫在「後語」中表示，「青春總是莫名其妙結束，而我們畢竟年輕過。就算提早明白青春是人生的奇蹟、短暫的特權，就能逆轉命運的無常、躲過世界的殘酷嗎？我想，不能。懵懂之中，花只能拼命盛開著，直到不能為止，直到大自然快速終結了我們的花期」。

胡晴舫生於台北，旅居過香港、北京、上海、東京、紐約等9座城市，作品「第三人」獲第37屆金鼎獎圖書類文學獎、「群島」獲2020年台北國際書展大獎。