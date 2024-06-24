16縣市發布豪大雨及大雷雨警報 降雨持續到晚間

中央氣象署今晚間7時45分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為花蓮縣，持續時間將至晚間8時45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署也針對花蓮縣山區發布豪雨特報；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等發布大雨特報。