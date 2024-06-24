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16縣市發布豪大雨及大雷雨警報 降雨持續到晚間
中央氣象署今晚間7時45分發布大雷雨即時訊息，警戒區域為花蓮縣，持續時間將至晚間8時45分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，氣象署也針對花蓮縣山區發布豪雨特報；基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等發布大雨特報。
氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，新竹縣及南投縣已有豪雨發生，今日花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義以北、南投、東半部地區及高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
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