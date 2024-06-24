印度疫後首發團抵台踩線 觀光署鎖定2客群拚年4萬人次

為深耕國際旅客市場，交通部觀光署瞄準人口大國的印度市場為下一個重要拓源據點，邀請10家印度旅行社業者於6月20日至25日來台踩線，為疫後首發團，今天也舉辦台印業者商談交流會，鎖定新富階層及商務客群，今年預計可恢復到疫前來台4萬人次水準。

此次首發團踩線行程，以宜蘭地區為主，安排前往宜蘭頭城農場體驗農村生活、自然生態；參訪宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築；另也欣賞東北角及宜蘭海岸風景區，並在台北停留期間，參訪圓山飯店密道及於大稻埕體驗復古服飾換裝等。

觀光署指出，印度是全球人口最多的國家，疫前印度來台旅客約4萬人次，近年經濟實力快速增長且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，是甚具開拓潛力與價值的客源市場，本年來客規模預計可恢復至疫前水準。

觀光署表示，透過此次踩線及交流會，有助印度業者更瞭解台灣，奠定台灣、印度業者深化合作基礎，期盼未來兩地能盡速恢復直航，讓雙方互訪旅遊更為便捷、舒適。

為把握印度業者來台考察契機，促成與台灣觀光業者面對面交流商談機會，以及建立業務聯繫管道，觀光署今舉辦「台灣、印度B2B業者商談交流會」，吸引旅行社、飯店及觀光遊樂業等約15家業者到場參加。

觀光署表示，本次踩線，印度業者們均印象深刻且給予正面評價，表示返國將著手進行遊程產品開發、加強宣導及送客，觀光署後續也會持續保持聯繫，爭取後續合作機會。