翻轉你的假期！「逆轉園遊會」邀你聽音樂逛市集 來松菸玩樂挺公益

2024年，陳永泰公益信託攜手聯合線上倡議家，結合第一屆《永續好日子》舉辦逆轉園遊會，將於6月29、30日在松山文創園區2號、3號、4號倉庫熱鬧展開，當永續與社福議題破框融合，邀你沉浸在「逆轉園遊會」的多元趣味中，體驗今夏最棒的親子公益日！

「逆轉園遊會」邀集22家社福機構，以「有愛無礙 支持身障機構」、「大改人生 力挺更生人」、「逆風飛行 關懷兒少團體」3大主題，透過烘焙、咖啡、環保手作DIY製作與販售創新商品，建立弱勢兒少及身心障礙者的自信與謀生能力，讓親子家庭進一步認識社福議題，從玩樂中同理、支持、作公益。

「有愛無礙 支持身障機構」：邀請包含蘭智基金會、財團法人桃園市私立路得啟智學園、黎明庇護工場、小聚人複合式餐飲、喜樂家族、白永恩神父基金會、微光庇護工廠蘆竹店、財團法人罕見疾病基金會、台北市視障者家長協會、美好庇護工場花卉荅球等，10家關注身心障礙議題的社福團體，從手工藝、烘焙甜點到生活用品，透過擺攤販售創意商品，與大家分享身心障礙者的生命歷程與努力。

「大改人生 力挺更生人」：邀請利伯他茲教育基金會、沐恩之家、財團法人新北市基督教晨曦會等3家社福機構一起來擺攤，透過市集擺攤給予更生人培養工作技能的機會，幫助他們獲得成就感與自信心，為重返社會鋪路。

「逆風飛行 關懷兒少團體」：集結9家關懷弱勢兒少的社福團體，包含社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會、社團法人中華牧人關懷協會、社團法人臺灣璞育文教發展協會、桃園私立少年之家、逆風劇團x逆風樓咖啡館、貓培你飛手作坊、孩子的書屋、青草職能學苑、微光盒子，透過商品販售與多元活動，讓大眾看見這些孩子們的另一面，並給予他們更多支持與鼓勵。

每個社福機構都代表一個社會議題，「逆轉園遊會」集結多家社福機構，邀請每一個人帶著同理心、建立善的循環，將善念持續傳遞下去。

今年的「逆轉園遊會」與「永續好日子」合辦，特別規劃一場絕對永續的音樂演唱會，邀請了多組社會公益團體與知名音樂人同台演出，包含孩子的書屋、大改樂園與罕爸合唱團，他們將用歌聲唱出面對困境的勇氣；除此之外，知名樂團與歌手如芒果醬Mango Jump、四分衛、1976樂團與黃玠等也齊聚一堂，以高亢的歌聲和充滿能量的演出，與現場觀眾共同唱出自我的永續主張，呼籲大家關注環保與社會議題，共同為地球的未來努力。

此外，熱原拳擊隊今年將再度來到逆轉園遊會現場，在國內拳擊賽事中屢獲佳績的孩子們，即將重現「拳擊擂台」揮灑熱血的比賽實況，和大家分享拳擊運動的熱血與魅力，以及生活在都市原民孩子的生長故事。

曾為拳擊國手的社工陳哲宇，於2013年一手創立熱原拳擊隊，接住一群生活在都市、自我內心與社會衝突的原住民青少年們，他們曾因身分背景遭受歧視、學校霸凌，導致選擇輟學、打架等錯誤方式宣洩情緒。

熱原拳擊隊的出現，為這群孩子們的逆境人生找到出口，幫助都市原住民青少年，培養自信、紀律和正向價值觀，他們挺過辛苦的拳擊訓練過程，磨練拳技與性格，在國內外比賽中屢獲佳績，獲得社會大眾的肯定，一步步找回自信。

熱原拳擊隊將在現場透過拳擊互動體驗，鼓勵他人勇敢面對挑戰，也邀請民眾在「逆轉園遊會」中一起用行動做公益，為更多需要幫助的孩子們加油打氣。

【活動訊息】

永續好日子，算我一份子 !

免費入場

日期：2024.6.29（六）-6.30（日） 11:00-20:00

地點：松山文創園區2號、3號、4號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）

活動網站：https://bit.ly/3xc6425

【主辦單位】聯合線上

【合辦單位】陳永泰公益信託

【共同響應】家樂福、蝦皮、富邦金控、富蘭克林國民的基金、茶籽堂、光陽機車、GlobalMall環球購物中心、台灣麒麟KIRIN、北歐生活選物、臺科大、島嶼生活節、臺北市政府觀光傳播局、瑞康屋、眠豆腐、優你康Unicon、Viewsonic、恆隆行restyle2050、CHIMEI奇美家電、用心HEARTFELT、臺北農產、伊萊克斯

【永續倡議夥伴】

台灣玩具圖書館、萬華大水溝二手屋、山樺食物設計、小家電維修所、木匠的家、綠色冀泉、阡陌游、洄遊吧、動物社會研究會、玩轉學校、小人小學、ONEforty、台灣芒草心慈善協會、樂窩社區服務協會、高林文創基金會、patagonia