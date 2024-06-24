14縣市飆高溫！午後雷雨下到晚間 炎熱天氣持續到下周

未來1周持續高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報員林定宜表示，明天中部以北午後降雨時常，雨勢可能延續到晚上才緩和。明天各地高溫炎熱，周四前，尤其南部地區需注意大範圍36度以上高溫。

氣象署今晚間6時24分，針對新竹縣、桃園市、宜蘭縣、新北市發布大雷雨即時訊息，雨勢將持續時間至晚間7時30分，需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另也發布高溫訊息，氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，明（25日）白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

林定宜說明，明天太平洋高壓強度較弱，環境風向轉為東南風，各地上半天大致為多雲到晴，但中午過後仍有明顯雷陣雨，其中西半部、東半部山區 午後會出現短暫雷陣雨 中部以北、其他山區有局部大雨，特別要留意短延時強降雨 雷擊及強陣風。

中部以北午後降雨時間較長，雨勢可能延續到晚上才會緩和；花東及恆春半島有不定時短暫陣雨；清晨因海陸風，南部地區有零星短暫陣雨。

周三、四（26、27日）太平洋高壓稍為增強，各地午後雷陣雨稍微減緩。中部以北、東北部、東部及其他山區午後有局部短暫雨，東南部、恆春半島不定時短暫陣雨。

周五至下周一（28至30日）環境風向逐漸從偏南風轉成西南風，水氣稍為增多，中南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，中部以北、東北部、東部及各地山區有局部短暫雷陣雨，天氣狀況較不穩定。

溫度方面，林定宜表示，明天各地高溫炎熱，全台除了苗栗、宜蘭、台東Ｍ都有局部36度以上高溫發生機率，慎防熱傷害；受到東南風影響，南部沿海空曠地區有較強陣風要注意。

截至今下午3時止，今日高溫前三名為屏東縣三地門37.8度、雲林縣南改斗南分場37.7度、高雄市美濃37.6度。林定宜指出，周四（27日）前，南部地區都有機會出現36度以上高溫。