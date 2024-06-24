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經典作「人間條件一」升級回歸 吳念真認老湧回憶

中央社／ 台北24日電

綠光劇團今年驚喜宣布「人間條件一」升級回歸，今天舉辦開賣記者會，導演吳念真帶著新卡司洪都拉斯、方宥心現身，笑稱：「人老了，適合回憶」期待再掀「人間」熱潮。

「人間條件」從2001年首演，系列8部作品見證台灣20年來的歷史，演出達到407場，觀眾累積逾60萬人次，COVID-19疫情期間線上免費播映，觀看更突破280萬人次，陪伴無法出門的人們。

「人間條件」系列編劇暨導演吳念真在記者會回憶，20幾年前是被朋友動之以情，實質「脅迫拐騙」，寫了一個他認為能跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，沒想到從此涉入江湖， 一路寫到第8部。

吳念真說，當劇團今年初決定要重演「人間條件一」時，他馬上回好，笑說：「人老了，適合回憶。我想應該不單獨是我吧？很多當年看過戲的朋友們應該也有各自的記憶，是不是？」

根據綠光劇團統計，「人間條件一」是全系列加演次數跟觀眾人數最多作品，更是票選最想再現的系列作第1名。

全劇描述情竇初開年紀的16歲少女阿美，感受不到家庭溫暖與關心，里長老爸卻愛幻想，只想發大財、幹大事，當一連串的誤會在里長家蔓延時，死去多年的阿嬤忽然附身在阿美身上回到人間。

今年「人間條件一」偕新卡司回歸，黃韻玲當年一人分飾少女和阿嬤兩角重擔交給方宥心，洪都拉斯則是她的里長伯爸爸；過去扮校長的柯一正這回變成阿嬤的舊情人，將與方宥心「演情侶」，現場馬上被大家笑稱是演電影「失樂園」。

這次劇本也因應時事，邀請歷史補教名師YouTuber呂捷演校長、金鐘新人得主李夢純扮檳榔西施、明華園戲劇總團第3代陳昭婷飾演仙姑。

明華園戲劇總團執行長陳昭賢今天更出席力挺，她表示自明華園與綠光跨界合作後，開啟兩團「交換小孩」契機，更不甘示弱說最近有不斷致電給吳念真的兒子吳定謙，邀他來演出歌仔戲。

「人間條件一」將於8月16到18日在台北國家戲劇院，10月4、5日高雄衛武營歌劇院、10月11、12日台中歌劇院全台巡演。

吳念真 明華園 阿嬤

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