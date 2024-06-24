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首宗國有地自然碳匯 森崴能源與華邦電旗下華寶得標

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
國產署釋2筆國有地攜手中興大學造林助碳匯，分別由華邦電旗下華寶、正崴關係企業森崴能源得標。圖／本報系資料照片
國產署釋2筆國有地攜手中興大學造林助碳匯，分別由華邦電旗下華寶、正崴關係企業森崴能源得標。圖／本報系資料照片

財政部國產署國有土地助碳匯規劃，先前公布攜手中興大學於宜蘭三星鄉、台東池上鄉釋出2筆原為砂石場、台鐵舊機廠的低度利用國有地進行造林。得標廠商出爐，其中三星土地由華新麗華集團、華邦電合資的華寶保種育種公司得標，台東池上台鐵舊機廠土地則由森崴能源拿下。

國產署說明，三星鄉土地為21.66公頃，為廢棄砂石場，池上鄉71.98公頃國有地原為台鐵舊機場，其中，三星鄉每年土地權利金為不低於15萬元，池上鄉權利金不低於90萬。

國產署指出，兩土地租金為申報地價年息的1%。本案與中興大學合作，雙方達成共識，地價稅將由中興大學負擔。另外，國有地上造林所取得的「減量額度」歸得標產廠所有，但10%要提供給國產署媒合給中央機關或國營企業使用。

得標廠商須在簽約2年內，向第三方查驗單位完成減量額度確認；5年內要向環境部完成註冊；租約一期為10年，最多可續租5次，等於最長租期60年。

國產署指出，新植造林樹種依適地適種原則以原生樹種為主，種植數量需達每公頃1500至2000株，每年每公頃可產生10至30噸碳匯量，預估總租期60年期間，2案合計可增加約7萬4千噸，其中宜蘭縣三星鄉約1.7萬噸、台東縣池上鄉約5.7萬噸。

中興大學 台東 國產署

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