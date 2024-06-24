腸病毒能否吃布丁？醫學會：禁止食用恐造成脫水

醫師常建議家長讓喉嚨不適、食慾不佳的腸病毒病童吃布丁，不過研究指出，腸病毒重症與高血糖有關。醫學會說明，是重症導致高血糖，非吃甜致重症，禁止食用反恐造成脫水。

腸病毒兒童患者常會有口腔潰瘍，導致食慾變差，醫護人員為了增加患者食慾、避免脫水，會建議家長餵食布丁、冰淇淋或冷飲以緩解喉嚨不適症狀。

台灣兒童感染症醫學會今天在臉書表示，近期有國內研究機構實驗發現，若感染腸病毒71型的小鼠發生高血糖，容易在感染過後產生腦幹發炎。為避免大眾對於腸病毒兒童的餵食及照顧有所疑慮，因此對外說明。

醫學會指出，大部分腸病毒患者症狀為發燒、口腔潰瘍及進食困難等，1週內多會自動痊癒。有約1%到千分之1個案，會出現合併症重症，尤其是腸病毒71型容易侵犯腦幹，恐造成腦幹腦炎及全身性發炎反應症候群（SIRS）等病症，這時可能會刺激自主神經過度興奮，導致心跳快、血壓高及血糖高等表徵。

醫學會說明，重症個案血糖高不是因為食用過多甜食所致，而是病毒侵犯造成腦炎及全身性發炎反應症候群所造成。因此，當兒童感染腸病毒時，要注意的是小心監測生命徵象並注意病情進展，而非禁止食用甜食，否則反而會讓原本喉嚨痛且食慾不佳的患者，發生脫水需要住院或住院時間延長等情形。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧日前也指出，腸病毒重症若有噁心嘔吐或抽筋等情況，都表示有引發腦炎或中樞神經炎重症，此情況下，會刺激交感神經、激發升糖素上升，因此臨床上會看到高血糖症狀。

曾淑慧說，這項研究目前仍是在是動物實驗階段，究竟個案有高血糖是重症造成，或是高血糖會造成重症，仍要需要進一步研究釐清相關性；若是輕症，有喉嚨不舒服、食欲或活動力低下狀況，可由醫師評估、提供飲食建議。